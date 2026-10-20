राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने अगली और बड़ी चुनौती खड़ी है. 23 अक्टूबर 20266 से शुरू हो रहे चार चरणों वाले पंचायती राज चुनाव में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए 4 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे. यह आंकड़ा सितंबर में हुए नगरीय चुनावों के 1.44 करोड़ वोटरों से लगभग तीन गुना है. सवाल यह है कि शहरों में कामयाब रही BJP की रणनीति गांवों में भी रंग लाएगी या नहीं?

यह चुनाव सिर्फ पंचायत स्तर का नहीं, बल्कि CM भजनलाल शर्मा की दो साल की सरकार के कामकाज और उनकी राजनीतिक रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है.

पहले ये समझिए कि नगरीय चुनाव का क्या रहा नतीजा?

पंचायत चुनाव को समझने से पहले नगरीय निकाय चुनाव का गणित समझना जरूरी है. 309 नगरीय निकायों में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी. 148 में उसने बढ़त ली, जबकि कांग्रेस 104 में आगे रही. असली खेल वोट प्रतिशत का था. BJP को 35.18% और कांग्रेस को 34.24% वोट मिले. यानी सिर्फ 0.94 फीसदी या 99,615 वोटों का फासला. निर्दलीयों के हिस्से 27.38% वोट आए.

दिलचस्प बात यह है कि वार्ड नतीजों के बाद BJP ने 200 से ज्यादा बोर्ड बनाए, जो कांग्रेस से दोगुने से भी ज्यादा थे. इसका मतलब साफ है कि चुनाव जीतने के बाद की राजनीति, क्रॉस-वोटिंग और पार्टी प्रबंधन में BJP ने बाजी मारी. कांग्रेस ने इसी क्रॉस-वोटिंग की जांच के लिए पूर्व अध्यक्ष सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और 400 से ज्यादा कांग्रेस पार्षदों की जांच चल रही है.

CM की रणनीति: 'ट्रिपल इंजन' और 'शहर जैसा गांव'

भजनलाल शर्मा ने नगरीय चुनाव जीतने के बाद तुरंत पंचायत चुनाव की कमान संभाली. 14 अक्टूबर को उन्होंने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर BJP की सरकार बनाने का 'ट्रिपल इंजन' का नारा दिया. उनका तर्क है कि जब केंद्र, राज्य और पंचायत में BJP होगी, तभी गांवों का विकास तेजी से होगा.

इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है BJP का 'ग्राम विकास संकल्प पत्र', जो पहली बार पंचायत चुनाव के लिए जारी किया गया है. इसमें CM शर्मा का विजन साफ है कि गांवों से पलायन रोकना और हर ग्राम पंचायत को 'शहर जैसी सुविधाओं' वाला 'शाहर ग्राम' बनाना.

संकल्प पत्र में हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड और ओपन जिम, हर पंचायत समिति में ब्लड बैंक और हर गांव में हेल्थकेयर सुविधाएं देने का वादा है. किसानों के लिए PM-किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए सालाना करने और हर पंचायत में पांच साल में औसतन 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने का ऐलान भी किया गया है.

यह संकल्प पत्र सिर्फ वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि ग्रामीण वोटर को यह भरोसा देने की कोशिश है कि सरकार उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को समझती है.

कांग्रेस का पलटवार: 'किसान नाराज हैं'

कांग्रेस ने CM की इस पूरी रणनीति पर सवाल उठाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि किसान भजनलाल सरकार से नाराज हैं और पंचायत चुनाव में BJP को सबक सिखाएंगे. गहलोत का कहना है कि सरकार ने उनकी पुरानी लोकप्रिय योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसका असर गांवों में दिख रहा है.

कांग्रेस का यह हमला सीधे CM की 'गुड गवर्नेंस' वाली पिच को कमजोर करने की कोशिश है. पार्टी अपने स्टार प्रचारकों, जिला पर्यवेक्षकों और पंचायत समिति कोऑर्डिनेटर्स के जरिए ग्रामीण वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है.

यह चुनाव CM के लिए इतना बड़ा टेस्ट क्यों है?

इस चुनाव का महत्व तीन कारणों से सबसे ज्यादा है:

स्केल: 4 करोड़ से ज्यादा वोटरों वाला यह चुनाव पिछले सभी स्थानीय चुनावों से बड़ा है.

4 करोड़ से ज्यादा वोटरों वाला यह चुनाव पिछले सभी स्थानीय चुनावों से बड़ा है. सरकार का रिपोर्ट कार्ड: सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब वोटर सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि जमीन पर हुए काम पर वोट देगा.

सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब वोटर सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि जमीन पर हुए काम पर वोट देगा. जमीनी मुद्दे: पंचायत चुनाव में वोटर सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीटलाइट और कचरा प्रबंधन जैसी रोजमर्रा की चीजों पर फैसला करता है, जो सीधे उसके जीवन को छूती हैं.

यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा इसे मुख्यमंत्री के लिए 'असली लिटमस टेस्ट' मानते हैं.

संगठनात्मक तैयारी: BJP ने पहले ही बढ़त बना ली

चुनावी रणनीति के साथ-साथ BJP ने संगठनात्मक स्तर पर भी कमर कस ली है. पार्टी ने सितंबर में संजय भाटिया को राजस्थान का प्रभारी बनाया. कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को सह-प्रभारी नियुक्त किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 25 सितंबर को राजस्थान का दौरा किया और 90 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे राज्य में सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं.

CM शर्मा खुद नगरीय चुनाव में 10 बड़े शहरों में रोड शो कर चुके हैं और अब ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह की सभाओं और दौरों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं. पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए भी उसी स्तर की तैयारी की है, जितनी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में की जाती है.

तो क्या यह चुनाव 2028 की दिशा तय करेगा?

राजस्थान का पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हैं. यह भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और उनकी 'ट्रिपल इंजन' वाली विकास की राजनीति का पहला बड़ा जनमत संग्रह है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर BJP गांवों में भी नगरीय चुनाव जैसा प्रदर्शन करती है, तो यह 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत नींव रखेगा. लेकिन अगर कांग्रेस किसानों और ग्रामीण असंतोष के दम पर अपनी पकड़ बनाती है, तो CM शर्मा के लिए यह बड़ी चुनौती होगी.

चार चरणों में फैले इस चुनाव का नतीजा 25 और 27 नवंबर को 41 जिला प्रमुखों और 457 प्रधानों के चुनाव के साथ पूरा होगा. तब तक यह साफ हो जाएगा कि राजस्थान के गांवों ने किसके 'इंजन' को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.