Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पंचायत चुनाव: बालेसर में वोटिंग का बहिष्कार, जोधपुर में कुल 62.88 फीसदी मतदान

राजस्थान पंचायत चुनाव: बालेसर में वोटिंग का बहिष्कार, जोधपुर में कुल 62.88 फीसदी मतदान

जोधपुर में बालेसर में आरक्षण के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 23 Oct 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में जोधपुर पंचायत आम चुनाव 2026 के तहत जिला परिषद सदस्य के चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को जोधपुर जिले में मतदान को लेकर कई जगह मतदाताओं में उत्साह नजर आया, वहीं कुछ एक स्थानों पर  मतदाताओं मैं नाराजगी भी देखने को मिली. 

बालेसर क्षेत्र की खिरजा मंगल सिंह नगर ग्राम पंचायत में सरपंच पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया. प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयासों के बावजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे.

यह भी पढ़ें: बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की तस्वीरों पर क्यों हुआ विवाद? राजस्थान सरकार ने बताया

पहले चरण का मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए. अब चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हुई हैं.

शाम 6 बजे तक 62.88 प्रतिशत मतदान

जिला परिषद सदस्य चुनाव के पहले चरण में शाम 6 बजे तक जारी मतदान प्रतिशत रिपोर्ट के अनुसार कुल 2,74,416 मतदाताओं में से 1,72,541 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस तरह कुल मतदान प्रतिशत 62.88 रहा.

आगोलाई में सर्वाधिक मतदान

पंचायत समिति क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत की बात करें तो आगोलाई में सबसे अधिक 74.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं शेरगढ़ में सबसे कम 59.54 प्रतिशत मतदान हुआ.

पंचायत समिति क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत इस प्रकार रहा

  • आगोलाई: 74.96 प्रतिशत - 24,675 मत
  • शेरगढ़:     59.54 प्रतिशत -25,046 मत
  • बालेसर    60.52 प्रतिशत -34,347 मत
  • चामू:       60.41 प्रतिशत -36,845 मत
  • सेखाला   60.66 प्रतिशत - 25,628 मत
  • चाबा:      65.92 प्रतिशत - 26,000 मत

पहले चरण के मतदान में कहीं मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाई, तो कहीं आरक्षण के मुद्दे पर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई. अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम पर हैं, जिससे प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा. वहीं दूसरे चरण के के मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी और नेताओं ने अपनी कमर कस ली है लगातार सभाओं का दौर जारी है.

यह भी पढ़ें: डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के बीच EVM खराब, 2 घंटे तक मतदाता हुए परेशान

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Panchayat Election RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की तस्वीरों पर क्यों हुआ विवाद? राजस्थान सरकार ने बताया
बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की तस्वीरों पर क्यों हुआ विवाद? राजस्थान सरकार ने बताया
राजस्थान
डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के बीच EVM खराब, 2 घंटे तक मतदाता हुए परेशान
डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के बीच EVM खराब, 2 घंटे तक मतदाता हुए परेशान
राजस्थान
राजस्थान में वोटर लिस्ट में जुड़े 2.40 लाख नए नाम, 7.78 लाख आवेदन मिले
राजस्थान में वोटर लिस्ट में जुड़े 2.40 लाख नए नाम, 7.78 लाख आवेदन मिले
राजस्थान
दौसा में दरिंदगी की इंतहा! 16 साल की गर्भवती से गैंगरेप, हैवानियत के दौरान प्रसव, नवजात की मौत
दौसा में दरिंदगी की इंतहा! 16 साल की गर्भवती से गैंगरेप, हैवानियत के दौरान प्रसव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget