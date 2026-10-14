राजस्थान: जीवित व्यक्ति का वोटर लिस्ट से कटा नाम, SDM ने दिए जांच के आदेश

राजस्थान में चल रहे पंचायतीराज चुनावों को लेकर पाली जिले के नेतरा ग्राम पंचायत में एक जीवित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. नेतरा निवासी पोचाराम पुत्र मानाजी मेघवाल ने मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी कालूराम कुम्हार, सुमेरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मतदाता सूची में अपना नाम पुनः जोड़ने की मांग की है.

आवेदन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर पाली को भी भेजी गई है. प्रार्थना पत्र के अनुसार पोचाराम नेतरा के वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं और मतदाता सूची में उनका नाम क्रमांक 191 पर दर्ज था. आरोप है कि जीवित होने के बावजूद बिना कारण नाम हटा दिया गया, जबकि उन्होंने न तो नाम कटवाया और न ही स्थानांतरण करवाया.

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चार साल पहले इसी नाम के व्यक्ति की हुई थी मौत

पोचाराम का कहना है कि इसी नाम के एक व्यक्ति की चार साल पहले मृत्यु हो गई थी. मृत व्यक्ति का नाम हटाने के बजाय गलती से जीवित व्यक्ति का नाम काट दिया गया. उन्होंने वार्ड नंबर 5 से वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए 9 अक्टूबर को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिए थे. मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.

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