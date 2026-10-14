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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जीवित व्यक्ति का वोटर लिस्ट से कटा नाम, SDM ने दिए जांच के आदेश

राजस्थान: जीवित व्यक्ति का वोटर लिस्ट से कटा नाम, SDM ने दिए जांच के आदेश

राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच आरोप लग रहे हैं कि जीवित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. आरोप है कि बिना कारण नाम हटा दिया गया, जबकि वोटर ने न तो नाम कटवाया और न ही स्थानांतरण करवाया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Oct 2026 11:57 AM (IST)
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राजस्थान में चल रहे पंचायतीराज चुनावों को लेकर पाली जिले के नेतरा ग्राम पंचायत में एक जीवित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. नेतरा निवासी पोचाराम पुत्र मानाजी मेघवाल ने मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी कालूराम कुम्हार, सुमेरपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मतदाता सूची में अपना नाम पुनः जोड़ने की मांग की है.

आवेदन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर पाली को भी भेजी गई है. प्रार्थना पत्र के अनुसार पोचाराम नेतरा के वार्ड नंबर 1 के निवासी हैं और मतदाता सूची में उनका नाम क्रमांक 191 पर दर्ज था. आरोप है कि जीवित होने के बावजूद बिना कारण नाम हटा दिया गया, जबकि उन्होंने न तो नाम कटवाया और न ही स्थानांतरण करवाया.

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चार साल पहले इसी नाम के व्यक्ति की हुई थी मौत

पोचाराम का कहना है कि इसी नाम के एक व्यक्ति की चार साल पहले मृत्यु हो गई थी. मृत व्यक्ति का नाम हटाने के बजाय गलती से जीवित व्यक्ति का नाम काट दिया गया. उन्होंने वार्ड नंबर 5 से वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए 9 अक्टूबर को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिए थे. मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप बरामद, दो युवक पकड़े

Input By : प्रह्लाद सिंह

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:57 AM (IST)
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