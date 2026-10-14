राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान, प्रदेश सचिव नरपत पन्नू नाराज! वीडियो वायरल

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 का आगाज होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. चुनावी मैदान में उतरने के लिए जहां प्रत्याशी टिकट मिलने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं टिकट से वंचित रह गए दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है.

इसी बीच जिला परिषद वार्ड संख्या 24 से टिकट वितरण को लेकर सामने आए विरोध ने कांग्रेस की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है. जिला परिषद वार्ड संख्या 24 में स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर भारी विरोध की बात सामने आई है.

कोटा में स्मैक तस्करी के आरोप में कॉन्सटेबल गिरफ्तार, 14 लाख कैश बरामद

प्रदेश कांग्रेस सचिव नरपत पन्नू हैं नाराज

टिकट वितरण को लेकर उठे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सचिव नरपत पन्नू स्थानीय कांग्रेस विधायक गीता बरवड़ के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में नरपत पन्नू टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में पूर्व विधायक पर ऊपर से टिकट लेकर आने की बात भी कही जा रही है. इस दौरान टिकट वितरण की प्रक्रिया और स्थानीय दावेदारों को अवसर नहीं मिलने को लेकर नाराजगी सामने आती है.

राहुल गांधी तक मामला पहुंचाने की बात

टिकट वितरण को लेकर उठे विवाद के बीच प्रदेश सचिव नरपत पन्नू ने इस मामले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक पहुंचाने की बात कही. वायरल वीडियो में कांग्रेस को बर्बाद कर देने जैसी टिप्पणी का भी जिक्र सामने आया है. इस घटनाक्रम के बाद वार्ड-24 में टिकट वितरण को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती

पंचायती राज चुनाव में टिकट वितरण किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होता है. एक ओर पार्टी को जीत की संभावनाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना होता है, तो दूसरी ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं और पुराने दावेदारों की नाराजगी दूर करना भी जरूरी होता है.

अब सवाल यह है कि वार्ड-24 में उठे विरोध के स्वर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के बाद क्या असर दिखाएंगे? क्या कांग्रेस नेतृत्व स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में सफल होगा, या टिकट वितरण को लेकर उठा यह विवाद चुनावी माहौल में पार्टी के लिए नई चुनौती बनेगा? फिलहाल, वायरल वीडियो और टिकट वितरण को लेकर सामने आए विरोध ने जिला परिषद वार्ड-24 को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.