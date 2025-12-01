एक्सप्लोरर
राजस्थान के पाली जिले में बेकाबू जीप खाई में गिरी, 3 की मौत, 25 यात्री घायल
Pali Accident News: ये हादसा तेज रफ्तार जीप का पहिया निकलने के बाद हुआ. इससे बेकाबू होकर जीप खाई में गिर गई. इनमें से 12 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.
राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील में सोमवार (1 दिसंबर) को सड़क हादसा हो गया जहां, तेज रफ्तार से जा रही जीप पहिया निकलने के बाद बेकाबू होकर खाई में गिर गई. हादसे में दो महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई. जीप पर सवार यात्री 25 घायल हो गए.
स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. दो एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. 12 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है. जीप में 28 लोग सवार थे. वे शोकसभा में शामिल होने जा रहे थे.
