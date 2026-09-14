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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउदयपुर नगर निगम में BJP की बंपर जीत, 41 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार

उदयपुर नगर निगम में BJP की बंपर जीत, 41 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार

उदयपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज करते हुए 41 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. इस जीत के साथ उदयपुर में सातवीं बार बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 14 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है. उदयपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज करते हुए 41 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, कांग्रेस को अब तक 17 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है. इस जीत के साथ उदयपुर में लगातार सातवीं बार बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है. बहुमत का आंकड़ा पार करते ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है.

पार्टी की इस जीत को जनता के विकास मॉडल पर एक बार फिर मुहर के तौर पर देखा जा रहा है. प्रचंड बहुमत के बाद अब मेयर की कुर्सी को लेकर भी हलचल तेज हो गई है. महापौर पद के दावेदारों को लेकर प्रमोद सामर, आकाश वागरेचा, यशवंत आंचलिया, अतुल चंडालिया, पारस सिंघवी और महेंद्र सिंह शेखावत के नामों की चर्चा भी तेज है. वहीं अन्य वार्डों में मतगणना जारी है.

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इस बार 80 वार्डों पर कुल 69.77 प्रतिशत हुई वोटिंग

उदयपुर के 80 वार्डों पर मतगणना जारी है. अब तक 41 वार्डों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतें हैं, जबकि 17 वार्डों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है. एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है. इन 80 वार्डों पर कुल 69.77 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं इस बार उदयपुर नगर निगर चुनाव को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें 10 नए वार्डों को वोटरों ने पहले बार अपना वोट दिया है. वहीं साल 2019 के चुनाव में उदयपुर नगर निगम में 70 वार्ड थे. बीजेपी ने 44 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 20 सीटें मिली थीं.

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के नतीजों में भी बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है. 40 वार्डों वाली नगर परिषद में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है. इनमें दो वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे. 

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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Rajasthan Nikay Chunav Udaipur NEWS RAJASTHAN NEWS
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