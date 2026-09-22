गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'

राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. गहलोत ने आरोप लगाया कि नगर निकायों में अपने बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Sep 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में नगर निकायों के प्रमुखों के चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने आरोप लगाया कि नगर निकायों में अपने बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने नियम-कायदे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन के जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की गई. 

गहलोत ने बयान में आरोप लगाया कि राजस्थान में एक-एक पार्षद के लिए 2 करोड़ रुपए तक की बोली लगाए जाने की बातें सामने आईं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को कभी घर या प्रतिष्ठान से जुड़े नोटिस दिए गए तो कभी उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई. कई पार्षदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस दिए गए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक
जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
राजस्थान
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result: राजस्थान निकाय प्रमुखों के चुनाव में BJP ने मारी बाजी, जानें कांग्रेस का हाल
Live: राजस्थान निकाय प्रमुखों के चुनाव में BJP ने मारी बाजी, जानें कांग्रेस का हाल

राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला

पार्षदों के कैंप में भेजी गई पुलिस?

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि बाड़ेबंदी में रखे गए पार्षदों के कैंप में पुलिस भेजी गई और उन्हें जबरन उठाने की कोशिश हुई. गहलोत ने कहा कि इन घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई और चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत को सुनवाई करनी पड़ी. 

गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान के बाहर की पुलिस का भी इस्तेमाल यहां के निर्वाचित पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए किया गया. उन्होंने पश्चिम बंगाल में सामने आए हॉर्स ट्रेडिंग और एजेंसियों के दुरुपयोग के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा ही खेल अब राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में देखने को मिल रहा है. 

गहलोत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल 

उन्होंने मथानिया, पावटा, तिजारा, कुचेरा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर और निम्बाहेड़ा समेत कई जगहों पर चुनाव के दौरान सामने आए घटनाक्रम का हवाला दिया. पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि इन घटनाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं. 

गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से भी संविधान की शपथ और अपनी जिम्मेदारी को याद रखने की अपील की. साथ ही कहा कि समय आने पर इन मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी. 

जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक
जयपुर में ब्लैक थार ने BJP कार्यकर्ता को मारी टक्कर, हत्या का गहराया शक
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का अपहरण! इस जिले में चुनाव रद्द, देर रात 1 बजे फैसला
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस पार्षद का 'अपहरण'! इस जिले में चुनाव रद्द
राजस्थान
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
इटली में बुर्का बैन पर वारिस पठान का तंज, 'PM मोदी ने मेलोडी खिलाते समय कहा होगा...'
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result: राजस्थान निकाय प्रमुखों के चुनाव में BJP ने मारी बाजी, जानें कांग्रेस का हाल
Live: राजस्थान निकाय प्रमुखों के चुनाव में BJP ने मारी बाजी, जानें कांग्रेस का हाल
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
बिहार
बिहार में MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बिहार में MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: शेफाली अर्धशतक से चूकि, भारत का स्कोर 100 पार; मंधाना-हरमनप्रीत क्रीज पर
Live Score: शेफाली अर्धशतक से चूकि, भारत का स्कोर 100 पार; मंधाना-हरमनप्रीत क्रीज पर
इंडिया
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget