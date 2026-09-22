राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: अशोक गहलोत बोले- 'BJP ने बेशर्मी की सारी हदें की पार'

राजस्थान में नगर निकायों के प्रमुखों के चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने आरोप लगाया कि नगर निकायों में अपने बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने नियम-कायदे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन के जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश की गई.

गहलोत ने बयान में आरोप लगाया कि राजस्थान में एक-एक पार्षद के लिए 2 करोड़ रुपए तक की बोली लगाए जाने की बातें सामने आईं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को कभी घर या प्रतिष्ठान से जुड़े नोटिस दिए गए तो कभी उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई. कई पार्षदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस दिए गए.

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पार्षदों के कैंप में भेजी गई पुलिस?

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि बाड़ेबंदी में रखे गए पार्षदों के कैंप में पुलिस भेजी गई और उन्हें जबरन उठाने की कोशिश हुई. गहलोत ने कहा कि इन घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई और चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत को सुनवाई करनी पड़ी.

गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान के बाहर की पुलिस का भी इस्तेमाल यहां के निर्वाचित पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए किया गया. उन्होंने पश्चिम बंगाल में सामने आए हॉर्स ट्रेडिंग और एजेंसियों के दुरुपयोग के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा ही खेल अब राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में देखने को मिल रहा है.

गहलोत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल

उन्होंने मथानिया, पावटा, तिजारा, कुचेरा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर और निम्बाहेड़ा समेत कई जगहों पर चुनाव के दौरान सामने आए घटनाक्रम का हवाला दिया. पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि इन घटनाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं.

गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से भी संविधान की शपथ और अपनी जिम्मेदारी को याद रखने की अपील की. साथ ही कहा कि समय आने पर इन मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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