वसुंधरा राजे को बड़ा झटका, झालावाड़ में कांग्रेस की बड़ी जीत

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के परिणामों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उनके चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. झालावाड़ नगर परिषद के सभी 45 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है. इन नतीजों के बाद झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है.

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध नतीजों के अनुसार राज्यभर में बीजेपी 2845, कांग्रेस 2115 औऱ निर्दल व अन्य 1560 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं.

उधर, उदयपुर नगर निगम चुनाव में BJP ने जीत दर्ज करते हुए 41 सीटों पर कब्जा कर बहुमत हासिल कर लिया है. कांग्रेस को अब तक 17 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ उदयपुर में लगातार सातवीं बार बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है. बहुमत मिलते ही बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है.

वहीं प्रचंड जीत के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर हलचल तेज हो गई है. मेयर पद के संभावित दावेदारों में प्रमोद सामर, आकाश वागरेचा, यशवंत आंचलिया, अतुल चंडालिया, पारस सिंघवी और महेंद्र सिंह शेखावत के नामों की चर्चा तेज है. अन्य वार्डों में मतगणना जारी है.

डूंगरपुर नगर परिषद् में क्या हुआ?

डूंगरपुर नगर परिषद में भी बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 40 में से 24 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इनमें दो वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे. कांग्रेस को 12, बीएपी को 3 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट मिली है. इस जीत के साथ डूंगरपुर में बीजेपी के लगातार आठवीं बार बोर्ड बनाने की स्थिति बन गई है.

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जालोर की भीनमाल नगर पालिका में 40 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 सीटों पर बाजी मारी है. वहीं धौलपुर नगर परिषद में अब तक घोषित सभी 60 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती हैं. निर्दलीय प्रत्याशियों को 19, बीजेपी को 11 और बसपा को 3 सीटें मिली हैं. सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 8 और बीएपी को 4 सीटें मिली हैं.