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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननिकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर

निकाय चुनाव: भरतपुर में BJP ने मारी बाजी, अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर

नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह के होटल पहुंचे और विचित्रा सिंह के पति से वार्ता कर नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लिया.

Written By : सतपाल सिंह, भरतपुर |  Updated at : 18 Sep 2026 06:21 PM (IST)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर नगर निगम में बीजेपी की अनुराधा सिंह निर्विरोध मेयर बनेंगी. दरअसल, मेयर पद का चुनाव होना 21 तारीख को होना था. मेयर पद के लिए दो प्रत्याशी बीजेपी से अनुराधा सिंह और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन मेयर पद का चुनाव होता उससे पहले ही राजनीति गर्मा गई.

शुक्रवार (18 सितंबर) को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह के होटल पहुंचे और विचित्रा सिंह के पति से वार्ता कर नामांकन वापस लेने के लिए राजी कर लिया. राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म अपने साथ विचित्रा सिंह और उनके पति शिव सिंह भोंट को लेकर नगर निगम पहुंचे और विचित्रा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया.

ये भी पढ़ें: अशोक गहलोत के गढ़ में कांग्रेस को झटका, जोधपुर में BJP को बहुमत, 7 निर्दलीय आए साथ

बीजेपी की अनुराधा सिंह निर्विरोध बनेंगी मेयर 

गौरतलब है की बीजेपी की तरफ से मेयर प्रत्याशी अनुराधा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था. दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित निर्दलीय मेयर प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था लेकिन उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया इसके बाद बीजेपी की मेयर प्रत्याशी अनुराधा निर्विरोध मेयर बनेंगी.  

भरतपुर नगर निगम में 65 वार्डों में पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी 20, कांग्रेस 7 व निर्दलीय 36 जीत कर आए थे . निर्दलीयों के बगैर सरकार नहीं बन सकती थी. निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था . लेकिन कांग्रेस ने अपने हथियार पहले ही डाल दिए और बीजेपी को समर्थन दे दिया . 

राज्य मंत्री ने क्या कहा?

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी जो मेयर का चुनाव लड़ रही थी उन्होंने बीजेपी सरकार में विश्वास जताया है . वह नामांकन वापस ले रही है क्योंकि शहर और प्रदेश के विकास के साथ में रहना चाहती हैं . 

क्या बोले निर्दलीय प्रत्याशी के पति?

निर्दलीय मेयर प्रत्याशी विचित्रा सिंह के पति शिव सिंह का कहना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के निर्देश पर यह तय हुआ है कि विकास के लिए सरकार का साथ दिया जाए इसलिए नामांकन वापस ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जोधपुर निगम में BJP-कांग्रेस के बीच बहुमत का खेल! बोर्ड के लिए निर्दलीय अहम

Published at : 18 Sep 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
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