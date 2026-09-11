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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 147 निकायों में मतदान, 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद

राजस्थान: 147 निकायों में मतदान, 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव में आज दूसरा और अंतिम चरण का मतदान है. 147 निकायों में 87 लाख से ज्यादा मतदाता 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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राजस्थान में आज (11 सितंबर) नगर निकाय 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है. इस दौरान राज्य के 147 नगर निकायों के मतदाता 18 हजार से अधिक उम्मीदवारों का फैसाल करेंगे. राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में आज प्रमुख मतदाता भी वोट डालेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सचिन पायलट जैसे नेता शामिल हैं.

निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी  तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक चलेगा. शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. आज हो रहे मतदान में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं.

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18,266 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत 

आज दूसरे चरण में कुल 147 निकायों में 87,60, 884 मतदाता 18, 266 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे. पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर को हुई थी, मतदान केन्द्रों पर उनकी संवेदनशीलता के हिसाब से इस बार फोर्स तैनात की गई है. प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है. अब वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी.

जयपुर में नामचीन हस्तियां वोट डालेंगी 

दूसरे चरण के मतदान में आज राजधानी जयपुर में सभी की निगाहें रहेंगी. क्योंकि यहां कई वीआईपी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े,उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पुनिया भी शामिल हैं.

बता दें कि पहले चरण के मतदान के बाद दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई शहरों में प्रचार की कमान संभाली थी और कई रोड शो भी किए. उधर कांग्रेस में स्थानीय नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंकी है. सभी ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. पहले चरण के बाद अब सभी की निगाहें आज दूसरे चरण पर टिकी हैं. 

दोनों ही पक्षों में टेंशन बागियों ने दे रखी है. कई सीटों पर बागी समीकरण खराब कर रहे हैं. टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने न मानते हुए पर्चा दाखिल कर कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ दिए हैं. अब 14 सितंबर को हीओ पता चलेगा कि बागी कितने प्रभावित हुए. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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