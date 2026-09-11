राजस्थान: 147 निकायों में मतदान, 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद

राजस्थान में आज (11 सितंबर) नगर निकाय 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है. इस दौरान राज्य के 147 नगर निकायों के मतदाता 18 हजार से अधिक उम्मीदवारों का फैसाल करेंगे. राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में आज प्रमुख मतदाता भी वोट डालेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सचिन पायलट जैसे नेता शामिल हैं.

निर्वाचन आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक चलेगा. शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. आज हो रहे मतदान में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं.

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18,266 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत

आज दूसरे चरण में कुल 147 निकायों में 87,60, 884 मतदाता 18, 266 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे. पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर को हुई थी, मतदान केन्द्रों पर उनकी संवेदनशीलता के हिसाब से इस बार फोर्स तैनात की गई है. प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है. अब वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी.

जयपुर में नामचीन हस्तियां वोट डालेंगी

दूसरे चरण के मतदान में आज राजधानी जयपुर में सभी की निगाहें रहेंगी. क्योंकि यहां कई वीआईपी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े,उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पुनिया भी शामिल हैं.

बता दें कि पहले चरण के मतदान के बाद दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई शहरों में प्रचार की कमान संभाली थी और कई रोड शो भी किए. उधर कांग्रेस में स्थानीय नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंकी है. सभी ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. पहले चरण के बाद अब सभी की निगाहें आज दूसरे चरण पर टिकी हैं.

दोनों ही पक्षों में टेंशन बागियों ने दे रखी है. कई सीटों पर बागी समीकरण खराब कर रहे हैं. टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने न मानते हुए पर्चा दाखिल कर कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ दिए हैं. अब 14 सितंबर को हीओ पता चलेगा कि बागी कितने प्रभावित हुए.

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