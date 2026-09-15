गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर निकाय चुनाव में निर्दलीयों का दिखा दम, BJP-कांग्रेस को पछाड़ा

अलवर निकाय चुनाव में निर्दलीयों का दिखा दम, BJP-कांग्रेस को पछाड़ा

अलवर जिले के 12 निकायों में बीजेपी को केवल नौगांवा और खेड़ली में स्पष्ट बहुमत मिल सका. शेष निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Sep 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

अलवर जिले के नगर निकाय चुनाव परिणामों ने बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. जिले के 12 निकायों में बीजेपी को केवल नौगांवा और खेड़ली में स्पष्ट बहुमत मिल सका, जबकि शेष निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी है. सबसे बड़ा उलटफेर राजगढ़ में देखने को मिला, जहां 40 वार्डों में से 31 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. बीजेपी महज 6 और कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई.

अलवर जिले में राजगढ़, थानागाजी और कठूमर पुरानी नगर पालिकाएं हैं, जबकि मालाखेड़ा, नौगांवा, रामगढ़, बड़ौदामेव, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य निकायों में पहली बार चुनाव हुए हैं. वहीं, अलवर नगर निगम के गठन के बाद यह पहला नगर निगम चुनाव था. नतीजों ने साफ कर दिया कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाताओं ने कई जगह पार्टी के बजाय प्रत्याशी और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी.

राजस्थान निकाय चुनाव ने नतीजों ने चौंकाया, कांग्रेस ने वसुंधरा के गढ़ में दर्ज की जीत

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा बीजेपी-कांग्रेस पर भारी

राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा चुनाव में सबसे प्रभावी रहा. केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर करीब नौ माह से आंदोलन चल रहा है. आवाज मंच से जुड़े लोगों ने घर-घर और प्रतिष्ठानों पर ‘केंद्रीय विद्यालय नहीं तो वोट नहीं’ के पोस्टर लगाए. 15 अगस्त की तिरंगा रैली में भी यही नारा प्रमुखता से दिखाई दिया. 

चुनाव में इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर पड़ा. स्थिति यह रही कि बीजेपी को कई वार्डों में टिकट लेने के लिए भी पर्याप्त दावेदार नहीं मिले. राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को रैणी के दलालपुरा में खोले जाने का विरोध आंदोलन का मुख्य आधार रहा.

नौगांवा में बीजेपी की रणनीति सफल

नौगांवा बीजेपी के लिए जिले में सबसे मजबूत प्रदर्शन वाला निकाय रहा. पार्टी ने टिकट वितरण में स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा. वार्ड 17 और 19 को एससी के लिए आरक्षित किए जाने का विरोध भी हुआ, क्योंकि इन वार्डों में एससी मतदाताओं की संख्या नहीं थी. इसके बावजूद बीजेपी ने यहां बेहतर प्रदर्शन किया. वार्ड 19 से बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंह पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे. परिणामस्वरूप नौगांवा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सफल रही.

रामगढ़ में टिकट वितरण का असंतोष पड़ा भारी

रामगढ़ में बीजेपी ने 35 में से 28 वार्डों में ही प्रत्याशी उतारे. इनमें से 13 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे. टिकट वितरण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष रहा और कई बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए. इनमें से अधिकांश बागियों ने जीत दर्ज कर पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए. कांग्रेस ने भी संभावित विरोध से बचने के लिए केवल 20 वार्डों में प्रत्याशी उतारे. कुछ पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान संभाला.

मालाखेड़ा में कांग्रेस का गढ़ भी नहीं बचा सका पार्टी को

मालाखेड़ा लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस चुनाव में निर्दलीयों का दबदबा देखने को मिला. बीजेपी के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व और प्रभावशाली चेहरों की कमी का असर टिकट वितरण में भी दिखाई दिया. कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति वार्ड 9 में रही, जहां उसके प्रत्याशी नरेश जोशी को एक भी वोट नहीं मिला. परिणामों ने कांग्रेस के परंपरागत प्रभाव वाले क्षेत्र में भी बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत दिया.

बहादुरपुर में कांग्रेस की गुटबाजी ने बिगाड़ा गणित

बहादुरपुर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और बागियों ने पार्टी का समीकरण बिगाड़ दिया. दूसरी ओर बीजेपी ने अपेक्षाकृत मजबूती से चुनाव लड़ा. इसके बावजूद बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी. यहां भी निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका निर्णायक बन गई.

लक्ष्मणगढ़ में दोनों दलों से दूर रहे मतदाता

लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी ने 25 में से केवल 20 वार्डों में प्रत्याशी उतारे, जबकि कांग्रेस महज 13 वार्डों में चुनाव लड़ सकी. दोनों प्रमुख दलों के सीमित प्रत्याशी और कमजोर संगठनात्मक तैयारी का लाभ निर्दलीयों को मिला. यहां 14 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. नतीजों से स्पष्ट है कि मतदाताओं ने कई वार्डों में पार्टी के बजाय स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया.

गोविंदगढ़ में सुखवंत की प्रतिष्ठा दांव पर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी

गोविंदगढ़ को रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह का गृहक्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहां उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर थी. बीजेपी ने 25 में से 23 वार्डों में प्रत्याशी उतारे और 12 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी. कांग्रेस ने केवल 12 वार्डों में चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 2 सीटें मिलीं. हालांकि बीजेपी बहुमत से एक सीट दूर रह गई, ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका निर्णायक होगी.

थानागाजी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से दो कदम दूर

थानागाजी में पिछले कांग्रेस बोर्ड के दौरान विकास को लेकर लोगों में नाराजगी का असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया. कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर भी फूट रही और पार्टी ने 25 में से 23 वार्डों में ही प्रत्याशी उतारे. बीजेपी का टिकट वितरण अपेक्षाकृत बेहतर रहा और उसे 11 सीटें मिलीं. कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई. हालांकि बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से दो सीट दूर है, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी यहां भी सत्ता की दिशा तय करेंगे.

बड़ौदामेव में बागियों ने दोनों दलों को दिया झटका

बड़ौदामेव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टिकट वितरण को लेकर विवादों में रहीं. स्थानीय दावेदारों की जगह दूसरे वार्डों से जुड़े लोगों को टिकट दिए जाने का विरोध हुआ. दोनों दलों के बागी प्रत्याशियों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के सामने चुनौती पेश की और चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया. परिणामस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका.

कठूमर में विकास का मुद्दा बीजेपी पर भारी

कठूमर में विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा. बीजेपी केवल 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर बढ़त बनाई. भरतपुर सांसद संजना जाटव की सक्रियता का लाभ कांग्रेस को मिला. कठूमर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

खेड़ली में बीजेपी का गढ़ बरकरार

खेड़ली बीजेपी का परंपरागत मजबूत क्षेत्र रहा है और इस चुनाव में भी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा. पिछले चुनाव में बीजेपी को 13 सीटें मिली थीं. इस बार भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया. स्थानीय स्तर पर खींची परिवार के प्रभाव का असर भी दिखाई दिया. वार्ड 10 और 17 में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए. वहीं कांग्रेस का टिकट वितरण पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ.

छह विधायकों की प्रतिष्ठा भी लगी थी दांव पर

निकाय चुनावों में अलवर जिले के छह विधायकों की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर थी. पार्टियों ने कई क्षेत्रों में विधायकों को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी. रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह अपने क्षेत्र की रामगढ़, नौगांवा, गोविंदगढ़ और बड़ौदामेव में से केवल नौगांवा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिला सके. कठूमर विधायक रमेश खींची भी कठूमर और खेड़ली में से केवल खेड़ली में पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में सफल रहे.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपने प्रभाव वाले मालाखेड़ा और बहादुरपुर, दोनों निकायों में कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला सके. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा के क्षेत्र में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही. लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस को सिर्फ 4 और राजगढ़ में 3 सीटें मिलीं. थानागाजी विधायक कांति मीणा के क्षेत्र में बीजेपी 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिलीं.

अलवर नगर निगम में भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से पांच सीट दूर रह गई. ऐसे में वन राज्यमंत्री और अलवर विधायक संजय शर्मा के सामने भी बोर्ड गठन की चुनौती बनी हुई है.

कुल मिलाकर निकाय चुनाव के नतीजों ने अलवर की राजनीति में एक अहम संकेत दिया है—मतदाताओं ने कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के बजाय स्थानीय मुद्दों, प्रत्याशियों और बागियों को तरजीह दी. यही वजह है कि जिले के अधिकांश निकायों में बोर्ड गठन का रास्ता निर्दलीयों के समर्थन से होकर गुजरने वाला है.

BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Alwar News RAJASTHAN NEWS Rajasthan Nikay Chunav 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: मां ने आखिरी बार दिया वोट, बेटे ने BJP को हराया
राजस्थान निकाय चुनाव: मां ने आखिरी बार दिया वोट, बेटे ने BJP को हराया
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव : CM के जिले के आसपास BJP का बुरा हाल! 2 तिहाई सीटों पर सूपड़ा साफ
राजस्थान निकाय चुनाव : CM के जिले के आसपास BJP का बुरा हाल! 2 तिहाई सीटों पर सूपड़ा साफ
राजस्थान
उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस
उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस
राजस्थान
BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग
BAP ने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष को हटाया, पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा टीम भंग
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'HC का सीधा आदेश है कि...'
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'हमारे खिलाफ षड्यंत्र'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ट्रैवल
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Embed widget