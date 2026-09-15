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निकाय चुनाव के नतीजों पर राजनीति, कांग्रेस के आरोपों पर BJP का पलटवार

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है. कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. वहीं, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने है. कांग्रेस का दावा है कि उसने इस चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बावजूद न सिर्फ तकरीबन बराबरी की लड़ाई लड़ी है, बल्कि बीजेपी को अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन पर मजबूर भी किया है.

वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बागियों की वजह से उसे कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा है. दोनों की पार्टियों ने माना है कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम समेत अन्य छोटे दलों द्वारा कुछ सीटें जीतने के बावजूद राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई स्कोप नहीं है. बहरहाल चुनाव नतीजे को दोनों ही पार्टिया अपनी उपलब्धि बता रही हैं.

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बीजेपी ने बेईमानी और गड़बड़ी से पाई सीटें- कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी ने इतनी सीटें बेईमानी और गड़बड़ी से पाई है. परिसीमन के नाम पर बेईमानी की गई है. जयपुर नगर निगम में बीजेपी ने भले ही ज्यादा सीटें जीती हो लेकिन उससे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को हासिल हुए हैं.

खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी बड़े नेताओं के गढ़ में चुनाव हार गई है. जनता ने अपने वोट से यह तय कर दिया है कि ढाई साल में उसे भजनलाल शर्मा सरकार से निराशा हाथ लगी है. उनके मुताबिक पीएम मोदी सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बरकरार रखने के लिए सब कह रहे हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

आपस में लड़ रहे कांग्रेस- बीजेपी प्रवक्ता

वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने हर निकाय में जीत दर्ज की है. कांग्रेस के दावे झूठे हैं. कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ रहे थे. कांग्रेस पूरे देश में खत्म होती जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है. 

उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव जीतने वाले ज्यादातर निर्दलीय बीजेपी का समर्थन करेंगे. उन्हें पता है कि सरकार के साथ रहकर  ही वह जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा कर सकेंगे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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