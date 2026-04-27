राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लड़की से मिलने गए युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई. बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में देर रात एक हिंसक झड़प हुई. इस घटना में करीब एक दर्जन गाड़ियां और घर जलाए गए, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

मौके पर पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव किए, जिसके चलते पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर स्थिति को काबू करना पड़ा. SP सुधीर जोशी और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचे. वहीं हत्या के आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें इलाके में दबिश दे रही है.

परिजनों ने लड़के की गर्दन पर किया कुल्हाड़ी से वार

घटना कल रात (26 अप्रैल) की बताई जा रही है, जहां गोविंद पुत्र छगनलाल लड़की से मिलने जाता है. इस दौरान लड़की के परिजन और ग्रामीण उसे देख लेते हैं, जिसके बाद युवक को पकड़कर उससे जमकर मारपीट की गई. इस दौरान कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार भी किया गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक गोविंद के दोस्तों ने घटना की जानकारी जब उसके परिजनों को दी तो आक्रोशित परिजन और ग्रामीण आरोपी पक्ष पर हमला करने पहुंचे. जहां फुस के घर और गाड़ियों को भी जलाया दिया गया.

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उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव शुरू किया और पुलिसकर्मियों को घेरने का प्रयास किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता बुला कर भीड़ को काबू किया गया. जानकारी के अनुसार घटना के पीछे आपसी रंजिश बतायी जा रही है. क्योंकि इससे पहले भी कई बार दोनों पक्षों में झगड़े हो चुके हैं. वहीं मृतक गोविंद का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है.

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