जयपुर: पार्टी के पूर्व विधायक की हत्या पर BJP नेता का बेतुका बयान, 'हत्या तो किसी की भी...'

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गृह जनपद भरतपुर में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की खनन विवाद में की गई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और बैक फुट पर आई सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. सत्ताधारी बीजेपी की बेतुकी बयानबाजी ने सरकार की मुश्किल को और बढ़ा दिया है.

कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी दोनों पर ही जमकर निशाना साधा है. पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे बूंदी जिले से कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा और कोटा से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी के पूर्व विधायक ही मौत के घाट उतारे जा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि इस सरकार में कौन सुरक्षित है. कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है. पुलिस सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने के काम में लगी हुई है.

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बीजेपी नेता का बेतुका बयान

दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में भी बेतुका बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हत्या तो किसी की भी कहीं भी हो सकती है. उनके मुताबिक कांग्रेस को इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है. उनके राज में प्रधानमंत्री आवास के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी.

35 लोग नामजद

वहीं जयपुर में पूर्व विधायक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसे हरियाणा के फरीदाबाद भेज दिया गया है. परिवार वालों की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है. पुलिस ने अब तक एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है.

हरियाणा के मूल निवासी थे अतर सिंह भड़ाना

मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना भरतपुर की बयाना सीट से साल 2008 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. गुर्जर समाज के बड़े नेता अतर सिंह भड़ाना ने गुर्जर आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन भी चलाया था. बीच में कुछ दिनों के लिए वह कांग्रेस और बीएसपी में भी रहे. हालांकि थोड़े ही दिन में वह बीजेपी में वापस आ गए था और पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने.

70-80 लोगों ने बोला धावा

अतर सिंह भड़ाना भरतपुर में ही एक क्रशर प्लांट का संचालन करते थे. अवैध खनन और क्रेशर के रास्ते को लेकर कुछ प्रभावशाली स्थानीय लोगों से उनका विवाद चल रहा था. रविवार शाम करीब सात बजे जब वह पत्नी और सहयोगी के साथ क्रेशर प्लांट में मौजूद थे, तभी 70 से 80 की संख्या में लोगों ने वहां धावा बोल दिया. पूर्व विधायक अतर सिंह की लाठी डंडों व पत्थरों से जमकर पिटाई की. उन्हें गोली मारे जाने का भी आरोप है.

जयपुर के SMS अस्पताल में तोड़ा दम

उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां आधी रात को उन्होंने दम तोड़ दिया. SMS अस्पताल के एडीशनल सुपरीटेंडेंट डॉ प्रदीप शर्मा के मुताबिक पूर्व विधायक के शरीर पर तमाम जगह चोट के निशान पाए गए हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि उनकी मौत किस चोट की वजह से हुई है. बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है.

बैकफुट पर सरकार!

बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गृह जनपद भरतपुर में खनन के विवाद में सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अतर सिंह भडाना की सनसनीखेज हत्या ने बीजेपी और उसकी सरकार दोनों को ही बैक फुट पर ला दिया है. सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.

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