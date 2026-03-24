राजस्थान: '1 अप्रैल तक पेट्रोल पंप बंद!' अफवाह फैलते ही मची अफरा-तफरी, गाड़ियों की लग गईं लंबी कतार
Rajasthan News In Hindi: जालोर जिले में सोमवार को पेट्रोल पंप के बंद होने की अफवाह से देर रात पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइने लग गई. वहीं कुछ लोग तो पेट्रोल भरवाने के लिए आपस में ही लड़ पड़े.
राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के बाद , जालोर जिले में सोमवार (23 मार्च) देर रात पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई. जालोर में पंप पर झगड़ा हो गया, इसके चलते एक बाइक सवार गिर गया. मामला बढ़ता देख पंप संचालक ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया और पुलिस बुला ली. इतना ही नहीं पंप पर इतने वाहन पहुंचे कि सड़क तक लाइन लग गई. लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ-साथ केन, बोतल और कैंपर में भी ईंधन भरवाते नजर आए. कई पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी भी मच गई.
1 अप्रेल तक पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह से लगी भीड़
दरअसल, देश में 1 अप्रेल तक पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के बाद लोग पंप पर पहुंचने लगे. इससे पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई, जिसके बाद पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आपस में ही लड़ पड़े. वहीं जालोर में पंप पर वाहन चालकों में विवाद के दौरान एक बाइक गिर गई, जिससे बाइक की टंकी फूट गई. इस पर पेट्रोल पंप संचालक ने पंप बंद कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर व्यवस्था को संभाला. वहीं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे ने बताया कि यह अफवाह है, सभी पेट्रोल पंप चालू है और पेट्रोल मिल रहा है.
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पेट्रोल पंप के सुचारू संचालन के लिए की गई सभी व्यवस्था
जिला रसद अधिकारी नमिता नारवाल ने भी बताया कि जालोर जिले में पेट्रोल पंप के सुचारू संचालन एवं ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है. इंडियन ऑयल सहित अन्य तेल विपणन कंपनियों की स्थिति को भी लगातार निगरानी पर रखा गया है. इसलिए जिले में किसी भी प्रकार की कमी या ड्राई आउट की स्थिति नहीं है.
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Source: IOCL