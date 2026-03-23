हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: सीकर में मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

Sikar News: सीकर में मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

Rajasthan News In Hindi: पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सीकर जिले की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया. गंदगी देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और सीईओ सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सीकर जिले की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण ने स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया. सफाई व्यवस्था की बदतर स्थिति देख भड़के मंत्री ने तत्काल कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए.

जयपुर से चूरू जाते समय मंत्री दिलावर ने सबसे पहले सीकर जिले की ग्राम पंचायत ठीकरिया का दौरा किया. इसके बाद वे पंचायत समिति पलसाना की ग्राम पंचायत रेवासा पहुंचे. गांव में गंदगी के ढेर देखकर मंत्री भड़क गए और ग्रामीणों से सवाल किए कि रोज झाड़ू लगती है या नहीं, सफाई कर्मी आते हैं या नहीं और कचरा उठाने की गाड़ी आती है या नहीं. ग्रामीणों ने साफ बताया कि न तो झाड़ू लगाने वाला आता है और न ही कचरा उठाने की कोई व्यवस्था है.

बाजोर में पानी और कीचड़ देख CEO को फोन पर लताड़ा 

रेवासा के बाद मंत्री पंचायत समिति पिपराली की ग्राम पंचायत बाजोर पहुंचे. यहां गांव भर में पानी भरा हुआ था, जगह-जगह कीचड़ और रास्ते जाम पड़े थे और मुख्य सड़क पर कचरे के ढेर लगे मिले. गुस्साए मंत्री ने तुरंत जिला परिषद सीकर के CEO को फोन कर लताड़ा और सवाल दागे कि आप कभी गांव जाते हो, पंचायत समितियों का निरीक्षण किया है और गर्मी में इस गंदगी से बीमारियां फैलेंगी, हैजा हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी.

स्वच्छता फंड के दुरुपयोग पर वसूली की चेतावनी

मंत्री ने साफ कहा कि दो साल की चेतावनियों के बावजूद अधिकारी गंभीर नहीं हैं और अब सबके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने जिला परिषद सीकर के CEO और ACEO को चार्जशीट जारी करने, पंचायत समिति पलसाना और पिपराली के BDO व ABDO को निलंबित करने के आदेश दिए.

स्वच्छता अभियान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए. मंत्री ने चेताया कि यदि स्वच्छता के फंड अन्य कार्यों में खर्च हुए तो वसूली भी होगी. इस कार्रवाई के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल मच गई है और अधिकारी अब सफाई व्यवस्था सुधारने में जुट गए हैं.

और पढ़ें

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Madan Dilawar RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Sikar News: सीकर में मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार
सीकर में मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार
राजस्थान
जोधपुर: फलोदी में रावल सिंह की हत्या पर बवाल, मोर्चरी के बाहर धरना, CM के विरोध का ऐलान
जोधपुर: फलोदी में रावल सिंह की हत्या पर बवाल, मोर्चरी के बाहर धरना, CM के विरोध का ऐलान
राजस्थान
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
राजस्थान
'CM न बन पाने से हताश हैं...', नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज
'CM न बन पाने से हताश हैं...', नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
क्रिकेट
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
ट्रेंडिंग
Video: टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget