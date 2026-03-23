Sikar News: सीकर में मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सीकर जिले की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण ने स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया. सफाई व्यवस्था की बदतर स्थिति देख भड़के मंत्री ने तत्काल कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए.

जयपुर से चूरू जाते समय मंत्री दिलावर ने सबसे पहले सीकर जिले की ग्राम पंचायत ठीकरिया का दौरा किया. इसके बाद वे पंचायत समिति पलसाना की ग्राम पंचायत रेवासा पहुंचे. गांव में गंदगी के ढेर देखकर मंत्री भड़क गए और ग्रामीणों से सवाल किए कि रोज झाड़ू लगती है या नहीं, सफाई कर्मी आते हैं या नहीं और कचरा उठाने की गाड़ी आती है या नहीं. ग्रामीणों ने साफ बताया कि न तो झाड़ू लगाने वाला आता है और न ही कचरा उठाने की कोई व्यवस्था है.

बाजोर में पानी और कीचड़ देख CEO को फोन पर लताड़ा

रेवासा के बाद मंत्री पंचायत समिति पिपराली की ग्राम पंचायत बाजोर पहुंचे. यहां गांव भर में पानी भरा हुआ था, जगह-जगह कीचड़ और रास्ते जाम पड़े थे और मुख्य सड़क पर कचरे के ढेर लगे मिले. गुस्साए मंत्री ने तुरंत जिला परिषद सीकर के CEO को फोन कर लताड़ा और सवाल दागे कि आप कभी गांव जाते हो, पंचायत समितियों का निरीक्षण किया है और गर्मी में इस गंदगी से बीमारियां फैलेंगी, हैजा हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी.

स्वच्छता फंड के दुरुपयोग पर वसूली की चेतावनी

मंत्री ने साफ कहा कि दो साल की चेतावनियों के बावजूद अधिकारी गंभीर नहीं हैं और अब सबके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने जिला परिषद सीकर के CEO और ACEO को चार्जशीट जारी करने, पंचायत समिति पलसाना और पिपराली के BDO व ABDO को निलंबित करने के आदेश दिए.

स्वच्छता अभियान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों को भी सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए. मंत्री ने चेताया कि यदि स्वच्छता के फंड अन्य कार्यों में खर्च हुए तो वसूली भी होगी. इस कार्रवाई के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल मच गई है और अधिकारी अब सफाई व्यवस्था सुधारने में जुट गए हैं.