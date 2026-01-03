21वीं सदी में भी ग्रामीण इलाकों में खाप पंचायतें अपना दबदबा दिखाती हैं. उदयपुर जिले के ओगणा थाना क्षेत्र के वीरपुरा ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खाप पंचायत ने एक व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया और फरमान जारी किया कि जो भी उसके घर जाएगा या उसकी दुकान से खरीदारी करेगा, उस पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. पीड़ित रतनलाल प्रजापत ने 26 दिसंबर को ओगणा थाने में जमीन विवाद के चलते अपने पड़ोसी के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लेकिन थाने में शिकायत देने की सूचना जब कुछ ग्रामीणों को मिली, तो उन्होंने रतनलाल को गांव से बहिष्कृत करने का फैसला कर लिया.

बाकायदा लिखित में जारी हुआ फरमान

गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बाकायदा कागज पर लिखित फरमान तैयार किया और उसे पूरे गांव में बांट दिया. इस फरमान में साफ लिखा गया था कि जो भी व्यक्ति रतनलाल के घर पर जाएगा, उससे बात करेगा या फिर उसकी दुकान से खरीदारी करेगा, उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

इस तरह के मध्ययुगीन फरमान ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया है. रतनलाल का कहना है कि जब से उसे गांव से बहिष्कृत किया गया है, तब से वह और उसका पूरा परिवार भयभीत और परेशान है. रतनलाल ने बताया कि बहिष्कृत करने वाले कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली है. धमकी के बाद अब पूरा परिवार सदमे में है और डर के साए में जी रहा है.

थाने में रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

पीड़ित रतनलाल ने 26 दिसंबर को ओगणा थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पुलिस की निष्क्रियता से निराश होकर शुक्रवार को रतनलाल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपबीती बताई.

कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में रतनलाल ने पूरी घटना का विवरण देते हुए बताया कि किस तरह कुछ गांव वालों ने मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार किया है और उसके परिवार को मानसिक यातना दी जा रही है. उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बहिष्कृत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

खाप पंचायतों का अवैध फरमान

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि खाप पंचायतों द्वारा किसी को भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना या जुर्माना लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. यह घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि भले ही देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी खाप पंचायतों का दबदबा कायम है. ये पंचायतें अपने अवैध फरमानों से लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं और संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करती हैं.

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि खाप पंचायतों के इस तरह के अवैध फरमानों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

रतनलाल और उसका परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा. यह मामला इस बात का भी सबूत है कि ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.