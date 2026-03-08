जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा

महिला दिवस के दिन राजस्थान के जोधपुर में पति-पत्नी के विवाद का एक हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया. जानकारी के अनुसार उदय सिंह परिहार की पत्नी हेमा परिहार ने अपने पति के घर पर अचानक पहुंचकर छापा मार दिया और वहां उसे कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ लिया. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर हेमा परिहार का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर जमकर हंगामा शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप भी हुए, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.

दोनों के बीच तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है

घटना की सूचना मिलते ही माता थान पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को शांत कराया और बढ़ते विवाद को काबू में लिया. हालांकि हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शांति भंग की आशंका के तहत हेमा परिहार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर गई और आगे की कार्रवाई की गई.

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है और दोनों के बीच तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. इसी बीच महिला को अपने पति के दूसरी महिला के साथ होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंच गई और यह पूरा विवाद सामने आ गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घर के बाहर और अंदर हुए विवाद तथा हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

पुलिस में पति कि जगह की पीड़ित महिला के खिलाफ कार्रवाई

वहीं दूसरी ओर महिला के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़ित महिला के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने हेमा परिहार को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया. यह पूरा मामला महिला दिवस के दिन सामने आने के कारण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.