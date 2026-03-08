हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा

Rajasthan News: जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा

Rajasthan News In Hindi: जोधपुर में महिला दिवस के दिन उदय सिंह परिहार की पत्नी हेमा परिहार ने अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ा. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

महिला दिवस के दिन राजस्थान के जोधपुर में पति-पत्नी के विवाद का एक हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया. जानकारी के अनुसार उदय सिंह परिहार की पत्नी हेमा परिहार ने अपने पति के घर पर अचानक पहुंचकर छापा मार दिया और वहां उसे कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ लिया. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर हेमा परिहार का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर जमकर हंगामा शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप भी हुए, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.

दोनों के बीच तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है

घटना की सूचना मिलते ही माता थान पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को शांत कराया और बढ़ते विवाद को काबू में लिया. हालांकि हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शांति भंग की आशंका के तहत हेमा परिहार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर गई और आगे की कार्रवाई की गई.

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है और दोनों के बीच तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. इसी बीच महिला को अपने पति के दूसरी महिला के साथ होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंच गई और यह पूरा विवाद सामने आ गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घर के बाहर और अंदर हुए विवाद तथा हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

पुलिस में पति कि जगह की पीड़ित महिला के खिलाफ कार्रवाई

वहीं दूसरी ओर महिला के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति पर व्यभिचार का आरोप है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीड़ित महिला के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने हेमा परिहार को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया. यह पूरा मामला महिला दिवस के दिन सामने आने के कारण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan News: जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा
जोधपुर में महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा, महिला दिवस पर हुआ जोरदार ड्रामा
राजस्थान
T20 World Cup Final: T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के संकेत, फलोदी सट्टा बाजार ने खोले भाव
T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के संकेत, फलोदी सट्टा बाजार ने खोले भाव
राजस्थान
Jaipur News: खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन क्यों? विश्व हिंदू परिषद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
राजस्थान
Bikaner News: बीकानेर कोर्ट रूम में चपरासी ने कुर्सी पर बैठकर बनाई रील, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
बीकानेर कोर्ट रूम में चपरासी ने कुर्सी पर बैठकर बनाई रील, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
साउथ सिनेमा
'कल्कि 2898 AD' के लिए कमल हासन को मिली थी मोटी फीस, फिल्म मेकर युगी सेतु ने किया खुलासा
'कल्कि 2898 AD' के लिए कमल हासन को मिली थी मोटी फीस, फिल्म मेकर युगी सेतु ने किया खुलासा
इंडिया
'सड़क पर कचरा, वॉशरूम में पानी नहीं', राष्ट्रपति दौरे में हुई चूक पर केंद्र ने ममता सरकार से मांगा जवाब
'सड़क पर कचरा, वॉशरूम में पानी नहीं', राष्ट्रपति दौरे में हुई चूक पर केंद्र ने ममता सरकार से मांगा जवाब
ऑटो
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट? यहां जानिए डिटेल्स
Maruti Celerio या Tata Tiago, पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेस्ट?
ट्रेंडिंग
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget