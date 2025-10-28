राजस्थान: सांचौर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस-वे 754 पर मंगलवार (28 अक्टूबर) की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जसोल (बाड़मेर) निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक परिवार सूरत में कपड़ों का व्यवसाय करता था और पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होकर जसोल से लौट रहा था. रॉन्ग साइड से आती फॉर्च्यूनर कार ने उनकी किया सेल्टोस को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

रॉन्ग साइड से आई फॉर्च्यूनर बनी हादसे की वजह

मिली जानकारी के अनुसार जसोल निवासी अरुण भाई (35), उनकी पत्नी वंदना (33), पुत्री धीयारा (4), पुत्र पहल और चचेरा भाई भरत किया सेल्टोस कार में सवार होकर सूरत जा रहे थे. सांचौर के पास सामने से रॉन्ग साइड आ रही फॉर्च्यूनर ने उनकी कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि अरुण भाई, उनकी पत्नी वंदना और चार वर्षीय पुत्री धीयारा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि भरत और पहल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फॉर्च्यूनर में सवार दो युवक भी घायल बताए जा रहे हैं.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और एक्सप्रेस-वे पर जाम हटाकर यातायात को सुचारू किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे वाली जगह पर सड़क मरम्मत कार्य चल रहा था, जिसके कारण यातायात एक ही लेन से गुजर रहा था. इसी वजह से दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और टक्कर हो गई.

जसोल में मातम का माहौल, खुशियों का सफर बना दर्दनाक हादसा

इस दर्दनाक हादसे से जसोल गांव में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि परिवार जसोल में शादी समारोह में शामिल होकर सूरत लौट रहा था. लेकिन खुशियों से भरा यह सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया. गांव में परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.