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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: 'मैं पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह था', 10 साल के कान्हाराम ने बताई चौकाने वाली कहानी

Rajasthan News: 'मैं पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह था', 10 साल के कान्हाराम ने बताई चौकाने वाली कहानी

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान के टोंक जिले के गांव जेकमाबाद में 10 साल रके बालक ने खुद को पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह बताया है, जिसके बाद एबीपी की टीम ने गांव पहुंचकर बालक से बातचीत की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 Apr 2026 05:11 PM (IST)
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राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव जेकमाबाद का एक 10 साल का बालक, जो पांचवीं कक्षा का छात्र है, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. बालक ने एक हैरान करने वाला दावा किया है, जिसमें वह और उसका परिवार कहते हैं कि वह पिछले जन्म में आमेर का राजा मानसिंह था.

इस अनोखे दावे के चलते न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए एबीपी की टीम टोंक के जेकमाबाद गांव पहुंची और बालक कान्हाराम से बातचीत की. बातचीत के दौरान बालक ने कहा कि उसकी देवी आमेर की शिलादेवी है और वह पिछले जन्म में राजपूत था.

उसने यह भी दावा किया कि हल्दीघाटी के युद्ध में उसकी हार महाराणा प्रताप से हुई थी. बालक ने आगे बताया कि उसने अपने पिछले जन्म में जीते हुए युद्धों का खजाना आमेर के महलों में छिपाकर रखा था.

ढाई साल की उम्र में पहला शब्द राजा मानसिंह का बोला

टोंक जिले के टोडारायसिंह क्षेत्र के जेकमाबाद गांव में एक साधारण बैरवा परिवार में जन्मे कान्हाराम ने महज ढाई साल की उम्र में ही पहला शब्द राजा मानसिंह का बोला था. यह दावा उनकी माता करती है और बच्चे के होश संभालते ही बालक ने आमेर की शिलादेवी जाने की बात की ओर कहने लगा मेरा खजाना आमेर में छिपा है और मैंने कई युद्ध लड़े हैं. मां ग्यारसी देवी की माने तो बालक पर माता रानी की कृपा है और वह अष्ठमी पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता है.

वह चाहती है कि यह बात महाराजा मानसिंह के वंशजों तक पंहुचे ओर बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जाना चाहिए. क्योंकि यह बालक घर में भी भेदभाव करता है और सिंहासन लगाकर बैठता है. वहीं वे अलग बर्तनों में खाना खाता है और घर मे युद्ध क्रीड़ाएं भी उछल कूद करते हुए करता है.

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अन्य किसी युद्ध की सही जानकारी दे सका बालक

जेकमाबाद के सरकारी स्कूल में पांचवीं का छात्र कान्हाराम से जब हमने मानसिंह की मौत की जगह पर सवाल किया तो उसने बताया कि उसकी मौत अनाज मंडी में हुई थी. वही महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध पर वह बोलता है कि, मेरी हार हल्दीघाटी में हुई थी लेकिन युद्ध का सही विवरण या आमेर महल या अन्य किसी युद्ध की सही जानकारी वह कैमरे पर नहीं दे सका, बस इतना कह पाता है कि मेरा खजाना आमेर में छिपा था और मेरी दो रानियां खास थी. उसने कहा कि जोधा मेरी बुआ थी. 

बच्चे का दावा, उसने ही कराया था आमेर किला का निर्माण

10 वर्षीय बालक कान्हा राम का कहना है कि वह अपने पूर्व जन्म में राजा मानसिंह था. वही मानसिंह, जो आमेर का प्रसिद्ध शासक और इतिहास में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे. परिजनों के अनुसार, जब कान्हाराम मात्र ढाई साल का था, तभी उसने अपने ही घर का खाना खाने से इनकार कर दिया. उसका कहना था कि 'मैं इस घर का खाना नहीं खा सकता.' इस अजीब व्यवहार ने परिवार को चौंका दिया. समय के साथ बच्चे ने अपने कथित पिछले जन्म की बातें भी विस्तार से बतानी शुरू कर दीं.

कान्हाराम दावा करता है कि उसने आमेर किला का निर्माण करवाया था और शिलादेवी मंदिर में बंगाल से लाई गई देवी की मूर्ति की स्थापना की थी. बच्चा यह भी दावा करता है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दी जाती थी और एक बार बकरे की बलि देने पर देवी नाराज हो गईं और उनकी मूर्ति की गर्दन टेढ़ी हो गई थी. 

'पिछले जन्म में दो रानियां और तीन भाई थे'

कान्हा राम अपने कथित पूर्व जीवन के पारिवारिक विवरण भी देता है. उसका कहना है कि उसकी दो रानियां थीं और तीन भाई भी थे. इस पूरे मामले ने गांव से लेकर आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल बना दिया है. कुछ लोग इसे पुनर्जन्म का प्रमाण मान रहे हैं, तो कुछ इसे बच्चे की कल्पना या सुनी-सुनाई बातों का असर बता रहे हैं. फिलहाल यह रहस्य बना हुआ है कि क्या यह सच में पुनर्जन्म की कहानी है या फिर एक मासूम दिमाग की अनोखी कल्पना? 

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Input By : रवि सैनी
Published at : 20 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Tonk News RAJASTHAN NEWS Raja Man Singh
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