हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजालोर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा! 2018 भर्ती के 26 जवानों के दस्तावेज संदिग्ध, केस दर्ज

जालोर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा! 2018 भर्ती के 26 जवानों के दस्तावेज संदिग्ध, केस दर्ज

Rajasthan News: जालोर जिले में साल 2018 की पुलिस भर्ती में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी हासिल करने के संदेह में 26 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसओजी जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 26 पुलिसकर्मियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर एसओजी मामला दर्ज किया गया है. जालोर जिले में साल 2018 में हुई पुलिस भर्ती को लेकर की गई जांच में 26 जवानों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं. वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा 31 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को विगत पांच सालों की भर्तियों की जांच के आदेश दिए गए थे.

इन निर्देशों के तहत यह सत्यापन किया जाना था कि, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी और वर्तमान में नौकरी कर रहा पुलिसकर्मी एक ही व्यक्ति है या नहीं, साथ ही शैक्षणिक दस्तावेज, आवेदन पत्र, फोटो और हस्ताक्षरों की गहन जांच भी की जानी थी.

डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेज की आशंका

इन आदेशों के बाद जालोर एसपी द्वारा एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अपराध सहायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालोर में पदस्थ पुलिस निरीक्षक उदयपाल को भी शामिल किया गया था. जांच के दौरान साल 2018 की भर्ती में चयनित 26 पुलिसकर्मियों के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जिसमें रिपोर्ट के अनुसार भर्ती के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर और वर्तमान सेवा काल के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों में स्पष्ट अंतर पाया गया है, जिससे डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आशंका गहराई गई है.

जांच में आए इन पुलिसकर्मियों के नाम

जांच में जिन पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं उनमें जैसाराम, दिनेश कुमार, अर्जुन कुमार, घेवरचंद, यशवंत सिंह, बदाराम, गोपीलाल, हरीश कुमार, नरपत सिंह, नपाराम, सुरेश कुमार, चतराराम, भाणाराम, रमेश कुमार, सुशीला कुमारी, शांतिलाल, देवी सिंह, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, डूंगराराम, रेवंतराम, खुशीराम सहित अन्य शामिल हैं. जिनके विरुद्ध एसओजी ने एफआईआ दर्ज की है.

इन धाराओं पर मामला हुआ दर्ज

आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मामला थाना एसओजी जयपुर में दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का प्रयोग) अधिनियम 1992 की धारा 3, 4 और 6 के तहत अपराध बनता है. एसओजी अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस खुलासे के बाद अन्य भर्तियों की भी दोबारा समीक्षा की संभावना जताई जा रही है.

Input By : एचएल भाटी
और पढ़ें
Published at : 11 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Jalore News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Bihar के Hazipur में कंबल वितरण के दौरान मची लूट, मौका देख निकले Chirag । Breaking News
Ankita Bhandari Murder Case में बंद के ऐलान पर बंटे व्यापारी, CBI जांच की मांग पर बढ़ा विवाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
शिक्षा
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?
यूटिलिटी
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget