जालोर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा! 2018 भर्ती के 26 जवानों के दस्तावेज संदिग्ध, केस दर्ज

राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 26 पुलिसकर्मियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर एसओजी मामला दर्ज किया गया है. जालोर जिले में साल 2018 में हुई पुलिस भर्ती को लेकर की गई जांच में 26 जवानों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं. वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा 31 जुलाई 2024 को जारी निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को विगत पांच सालों की भर्तियों की जांच के आदेश दिए गए थे.

इन निर्देशों के तहत यह सत्यापन किया जाना था कि, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी और वर्तमान में नौकरी कर रहा पुलिसकर्मी एक ही व्यक्ति है या नहीं, साथ ही शैक्षणिक दस्तावेज, आवेदन पत्र, फोटो और हस्ताक्षरों की गहन जांच भी की जानी थी.

डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेज की आशंका

इन आदेशों के बाद जालोर एसपी द्वारा एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अपराध सहायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालोर में पदस्थ पुलिस निरीक्षक उदयपाल को भी शामिल किया गया था. जांच के दौरान साल 2018 की भर्ती में चयनित 26 पुलिसकर्मियों के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जिसमें रिपोर्ट के अनुसार भर्ती के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर और वर्तमान सेवा काल के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों में स्पष्ट अंतर पाया गया है, जिससे डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आशंका गहराई गई है.

जांच में आए इन पुलिसकर्मियों के नाम

जांच में जिन पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं उनमें जैसाराम, दिनेश कुमार, अर्जुन कुमार, घेवरचंद, यशवंत सिंह, बदाराम, गोपीलाल, हरीश कुमार, नरपत सिंह, नपाराम, सुरेश कुमार, चतराराम, भाणाराम, रमेश कुमार, सुशीला कुमारी, शांतिलाल, देवी सिंह, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, डूंगराराम, रेवंतराम, खुशीराम सहित अन्य शामिल हैं. जिनके विरुद्ध एसओजी ने एफआईआ दर्ज की है.

इन धाराओं पर मामला हुआ दर्ज

आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मामला थाना एसओजी जयपुर में दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का प्रयोग) अधिनियम 1992 की धारा 3, 4 और 6 के तहत अपराध बनता है. एसओजी अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस खुलासे के बाद अन्य भर्तियों की भी दोबारा समीक्षा की संभावना जताई जा रही है.