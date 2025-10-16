हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में नशा सप्लाई करने वाले ने युवक को उतारा मौत के घाट, बस की थी ये 'गलती'

राजस्थान में नशा सप्लाई करने वाले ने युवक को उतारा मौत के घाट, बस की थी ये 'गलती'

राजस्थान के जयपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर नशा सप्लायर युवक को रोकटोक इतनी ना गवार गुजरी की शिकायत करने वाले युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी.

By : मुबारिक खान | Updated at : 16 Oct 2025 02:17 PM (IST)
राजस्थान के जयपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर नशा सप्लायर युवक को रोकटोक इतनी ना गवार गुजरी की शिकायत करने वाले युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी. चाकूबाजी में मारा गया अल्ताफ और वारदात करने वाला फिरोज ब्रह्मपुरी थाना इलाके के फकीरों की डूंगरी के रहने वाला था. घटना के बाद पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच देर रात तक ब्रह्मपुरी इलाके में जम कर पथराव हुआ. सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और लाइन से जाप्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने फिरोज नाम के एक युवक को डिटेन कर लिया हैं. वहीं मृतक मोहम्मद अल्ताफ का शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया हैं. पीड़ित परिवार की ओर से रिपोर्ट लेने के बाद जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया हैं.
 
कॉलोनी के वसीम खान ने बताया कि फकीरों की डूंगरी में रहने वाला फिरोज घर से लोगों को नशा बेचता हैं. फिरोज को कई बार कॉलोनी के लोगों ने समझाया लेकिन वह नहीं माना जिस के बाद कॉलोनी के लोगों ने सोमवार को एक राय होकर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को लिखित में फिरोज की शिकायत की. लेकिन थाना पुलिस ने फिरोज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की वहीं फिरोज को पता चल गया कि किस ने शिकायत की थी. जिस के बाद से फिरोज मोहम्मद अल्ताफ को देख लेने की धमकी देने लगा.

बारात का पीछा कर बदमाशों ने मारा

कल रात को फकीरों की डूंगरी से एक बारात रामगढ़ मोर्ड गई थी. बारात जब रामगढ़ से लौट रही थी तो कुछ अज्ञात युवक अल्ताफ पर नजर बनाये हुए थे. देर रात को बदमाशों ने चाकू और सरिये से जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में अल्ताफ पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच बचाव करने में कुछ अन्य लोगों के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की. जब भीड़ होने लगी तो बदमाश मौके से भाग गए. लोग अल्ताफ को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गुस्साए लोग फकीरो की डूंगरी पहुंचे जिस के बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ.

लोगों की भीड़ देख कर फिरोज के घर से हुआ पथराव

स्थानीय निवासी शाकिर ने बताया कि जब पीड़ित लोग फिरोज के घर के बाहर एकत्रित हुए और फिरोज को बाहर आने के लिए कहा तो फिरोज के घर से पथराव शुरू हो गया. जिस के बाद मौके पर खड़े कई लोग घायल हो गए. जिन का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है.
ब्रह्मपुरी थाना पुलिस घटना के बाद मौके पर पहुंची और फिरोज को घर से बाहर आने के लिए कहा लेकिन फिरोज घर से बाहर नहीं आया जिस पर पुलिस टीम जबरन घर में घुसी और फिरोज को डिटेन कर थाने लेकर गई. फिरोज ने पथराव और मारपीट करने के लिए बाहर से बदमाश बुला रखे थे. पुलिस ने कुछ और लोगों को भी डिटेन किया हैं.
About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 16 Oct 2025 02:17 PM (IST)
Tags :
CRIME RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
