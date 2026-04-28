घरेलू विवाद बना त्रासदी, पत्नी को बचाने कुएं में कूदे पति और देवर की मौत, महिला की हालत गंभीर

राजस्थान के डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के बादीपुर गांव में देर रात एक घरेलू विवाद ने भीषण त्रासदी का रूप ले लिया. घरेलू विवाद से परेशान होकर एक महिला के कुएं में कूदने के बाद उसे बचाने के चक्कर में उसका पति, देवर और भी लोग एक-एक कर कुएं में कूद गए. इस दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों की कुएं में बनी गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई, जबकि महिला को ग्रामीणों ने कुए से बाहर निकाल लिया और कामां अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पति से झगड़े के चलते पत्नी ने कुएं में लगाई छलांग

परिजनो से मिली जानकारी के अनुसार, देर रात बादीपुर निवासी, रविंद्र वाल्मीकि और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. झगड़े के बाद तैश में आकर रविंद्र की पत्नी महिंद्रा चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और करीब 250 मीटर दूर स्थित एक गहरे कुएं में छलांग लगा दी.

पत्नी को बचाने के लिए पति रविन्द्र तुरंत कुएं में कूद गया. अपने भाई को संकट में देख छोटा भाई रोहित ने भी बिना सोचे-समझे कुएं में छलांग लगा दी. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया.

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दोनों भाईयों को इलाज को दौरान किया मृत घोषित

अस्पताल में दो भाईयो को रविन्द्र और रोहित को डॉक्टर निशांत शर्मा ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, महिंद्रा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है. सगे भाइयों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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