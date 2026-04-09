राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में पेयजल संकट ने अब उग्र रूप ले लिया है. कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने से नाराज महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया.

खाली बर्तन से जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी

बड़ी संख्या में महिलाएं खाली बर्तन लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंचीं और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. गुस्साई महिलाओं ने सैंपऊ-खेरागढ़ मार्ग पर बर्तन रखकर जाम भी लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कस्बे के आधे हिस्से में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई बंद है. लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के बीच हालात और खराब हो गए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

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गर्मी में पानी जैसी जरूरत की अनदेखी पर लोग मजबूर

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था पर कोई सुनवाई नहीं हुई या उन्हें कोई विभाद की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा.

जाम की सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी वीर विक्रम सिंह और तहसीलदार उम्मेद सिंह बघेल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने महिलाओं को समझाकर जाम खुलवाया और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भीषण गर्मी में पानी जैसी बुनियादी जरूरत की अनदेखी किस तरह लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है.

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