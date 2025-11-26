राजस्थान यूथ कांग्रेस में होगी सर्जरी, 18 जिलाध्यक्ष संगठन से किए जा सकते हैं बाहर

जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय एकदिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन की कार्ययोजना, आंदोलन और अनुशासन पर बड़ा मंथन किया गया. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि युवा कांग्रेस ने आगामी 60 दिनों का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य और देश में अराजकता का माहौल बना रखा है. किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिल रहा, कर्जमाफी अधर में है, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा और छोटे व्यापारी आर्थिक दबाव में परेशान हैं. SIR के दबाव के चलते BLO की आत्महत्याएं चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही हैं. राइजिंग राजस्थान के नाम पर किए गए बड़े-बड़े निवेशों के दावे भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे. इन सभी मुद्दों पर युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी.

हर घर दस्तक अभियान का पोस्टर लॉन्च

इसी क्रम में “हर घर दस्तक अभियान” का पोस्टर भी लॉन्च किया गया. पूनिया ने बताया कि कार्यकर्ता जिले, तहसील और ग्राम पंचायतों में जाकर पोस्टर के माध्यम से लोगों को सरकार की नाकामियों से अवगत कराएंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल में कोई बड़ा वादा पूरा नहीं हुआ है. युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर ‘हल्ला बोल’ आंदोलन चलाएगी.

बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने भी संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली में ज्यादा-से-ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया.

बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पर 4 पदाधिकारी हो चुके हैं निष्कासित

संगठन में अनुशासनहीनों पर कार्रवाई के संकेत देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि लगातार गतिविधियों से दूरी बनाने वाले करीब 18 जिलाध्यक्ष और 40 से अधिक पदाधिकारी जल्द ही संगठन से बाहर किए जा सकते हैं. चार पदाधिकारियों को पहले ही भाजपा कार्यक्रम में शामिल होने पर निष्कासित किया जा चुका है.

222 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

इसके अलावा 222 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. पूनिया ने कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह समर्पित युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और संगठन में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है.