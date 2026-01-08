केकड़ी में दिनदहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी पर फायरिंग, CCTV में कैद मुख्य आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के केकड़ी जिले में व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र अजमेरी गेट पर बुधवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. गोली व्यापारी के पेट व हाथ में लगी है. वारदात के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई तथा दहशत के कारण व्यापारियों ने आनन-फानन में दुकानें बंद कर दी.

दिनदहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली मारे जाने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं. वह पैदल ही चलकर आते हैं और कारोबारी पर एक-एक कर तीन राउंड फायरिंग करते हैं. हालांकि, दुकान पर मौजूद कर्मचारी हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों को दौड़ा लेते हैं.

पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश

जानकारी के अनुसार, अजमेरी गेट स्थित अम्बिका प्रिंटर्स के मालिक महेंद्र साहू (50) पुत्र दुर्गालाल साहू का केकड़ी निवासी अजय साहू के साथ काफी समय से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार शाम करीब 4 बजे अजय साहू अपने कुछ साथियों के साथ महेंद्र की दुकान पर पहुंचा. वहां दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि अजय ने पिस्टल निकालकर महेंद्र पर फायर कर दिया. गोली सीधे महेंद्र के पेट व हाथ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा.

मुख्य आरोपी मौके से गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे मुख्य आरोपी अजय साहू को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर मौके से ही दबोच लिया, जबकि उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने बाद में डिटेन कर लिया. घायल महेंद्र को स्थानीय लोगों ने तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अजमेर रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली.

लंबे समय से चल रही थी रंजिश

एएसपी राजेश मील ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश है. पूर्व में भी दोनों पक्षों की ओर से मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं. कुछ दिन पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला हुआ था. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

पहले भी हो चुकी है मारपीट

सूत्रों के अनुसार, यह विवाद पिछले कई दिनों से गहराया हुआ था. पूर्व में हुई मारपीट की घटनाओं के बावजूद ठोस समाधान न होने के कारण बुधवार को मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया तथा वारदात में उसके साथ और कौन-कौन शामिल थे.

यह घटना दिनदहाड़े व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.