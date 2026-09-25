जयपुर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया स्वच्छता का संदेश, सफाई की दिलाई शपथ

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए. जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई.

नितिन नवीन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश पर अमल करने और उसे आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई. इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर खुद भी सफाई की. बाद में उन्होंने सफाई कर्मचारियों से मिलकर उनसे संवाद भी किया. बीजेपी अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारी को अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन भी किया. साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया.

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का विशेष आयोजन

दरअसल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के मौके पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया था. नितिन नवीन के साथ इस कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे. राज्य के दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस कार्यक्रम में शामिल थे.

नहीं दिया भाषण

नितिन नवीन ने इस मौके पर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. ना ही उन्होंने मंच से कोई भाषण दिया. माना जा रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर वह राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को कोई जवाब दे सकते हैं.

कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को आज जयपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है. वह पार्टी द्वारा शुरू किए जाने वाले पंचायत चुनाव के अभियान का आगाज करेंगे. इसके साथ ही जेन जी समेत दूसरे युवाओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है.