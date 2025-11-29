हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: दूदू में युवक-युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, अवैध संबंध के शक में वारदात

Jaipur News: दूदू इलाके में रविवार देर रात युवक-युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में हुई इस घटना में दोनों गंभीर रूप से झुलस गए.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 29 Nov 2025 09:23 PM (IST)
जयपुर ग्रामीण जिले के दूदू इलाके में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में एक युवक और युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई. दोनों पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दोनों को शुरुआती  उपचार के लिए दूदू के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से जांच किया. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह वारदात किन परिस्थितियों में और किस तरीके से अंजाम दी गई.

कई संदिग्ध हिरासत में

शुरुआती  जांच में पुलिस ने कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है. सूत्रों के अनुसार, इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध को लेकर शक की वजह से पैदा हुआ विवाद हो सकता है. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे सभी संभावित पहलुओं और  मामले की जांच  हर नजरिये से कर रहे हैं और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे.

घटना के बाद गांव में तनाव

घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग सदमे में हैं और घटना की निंदा कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि कोई अनचाही  घटना न हो. पुलिस का कहना है कि जैसे ही पीड़ितों की हालत स्थिर होगी, उनके पूरे बयान को दर्ज किया जाएगा. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असली कारण और दोषियों की पहचान सामने आएगी. मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 29 Nov 2025 09:23 PM (IST)
Dudu News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
