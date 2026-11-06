जयपुरः खाद-बीज दुकान पर बढ़ी तकरार, CM भजनलाल के आरोप पर अशोक गहलोत का पलटवार

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच छिड़ी जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है. यह जंग पूर्व सीएम गहलोत की खाद और बीज की दुकान को लेकर छिड़ी हुई है. इस जुबानी जंग को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अगर पूर्व सीएम गलत नहीं है तो वह मेरे बयान पर तिलमिला क्यों गए. वैसे उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में उनकी तिलमिलाहट और बढ़ने वाली है.

दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि 56 साल पहले जब मैं खाद और बीज की दुकान खोली थी, तब भजनलाल शर्मा पांच साल के भी नहीं थे, फिर वह ऐसे अनर्गल आरोप क्यों लगा रहे हैं. अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वह उन्हें साबित करके दिखाएं, दूसरी तरफ सीएम भजनलाल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री आखिरकार किन-किन आरोपों को नकारेंगे.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग का सिलसिला वैसे तो पिछले साल से ही चल रहा है, लेकिन इस विवाद में दो दिन पहले अशोक गहलोत की पुरानी खाद और बीच की दुकान की भी एंट्री हो गई तो मामला और भी गंभीर हो गया.

बीज दुकान में नकली सामान बेचा करते थे गहलोत- सीएम भजन लाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिन पहले जोधपुर में हुई लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ कार्यक्रम में कहा कि पूर्व सीएम गहलोत जब खाद और बीज की दुकान चलाते थे तो वहां नकली सामान बेचा करते थे. उन्होंने हमेशा किसानों को लूटने का काम किया है. इस आरोप पर पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोपों को साबित करने या फिर 24 घंटे में माफी की मांग की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 घंटे बीतने से पहले ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर एक बार फिर से हमला बोल दिया. जयपुर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत अभी तो सिर्फ तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी तिलमिलाहट और भी बढ़ेगी.

भजनलाल शर्मा यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत उनके किन-किन आरोपों को गलत बताएंगे. क्या पेपर लीक मामले में उनका पीएसओ गिरफ्तार होकर जेल नहीं भेजा गया है. जल जीवन मिशन घोटाले में उनके कैबिनेट मंत्री और बड़े अधिकारी जेल नहीं गए. क्या उनके राज में योजनाओं के नाम पर लूट खसोट नहीं हुई है. उनको एक-एक बात का जवाब देना ही होगा.

सीएम भजन लाल के आरोपों पर अशोक गहलोत का पलटवार

दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब खुलकर पलटवार कर रहे हैं. उनका कहना है कि 56 साल पहले पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए खाद और बीज की दुकान चलाई थी. यह दुकान उन्होंने जब बंद की तो उस समय भजनलाल शर्मा पांच साल के भी नहीं थे. ऐसे में वह आरोप कैसे लगा सकते हैं. पूर्व सीएम गहलोत ने फिर से दोहराया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या तो उन पर लगे आरोपों को साबित करें या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे.

उधर, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें अशोक गहलोत की उम्र और उनके अनुभव का सम्मान करना चाहिए. एक मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो दूसरे नेता आज मुख्यमंत्री की हां में हां मिल रहे हैं उनकी जगह सरकार बदलने के बाद जेल होगी. मुख्यमंत्री को जमानत लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा.

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