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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: राजस्थान में 90 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर ANTF का बड़ा एक्शन, 176 किलो MD बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में 90 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर ANTF का बड़ा एक्शन, 176 किलो MD बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान में एएनटीएफ ने बालेसर के खेत में चल रही हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. जिसमें 90 करोड़ से ज्यादा कीमत की 176 किलो से ज्यादा एमडी बरामद हुई है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 29 Apr 2026 01:51 PM (IST)
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राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करते हुए पुलिस और एएनटीएफ ने बालेसर के एक खेत में चल रही हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इसमें मुख्य सरगना समेत हापूराम बाना, नरेश (केमिस्ट), बुधराम, नरेंद्र, श्रवण निवासी बाड़मेर और अजाराम निवासी बालेसर को गिरफ्तार किया है.

इस कार्रवाई में तस्करों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जैसे हालात के बीच पूरे गिरोह को दबोच लिया गया .पूरे मामले में 90 करोड़ से ज्यादा कीमत की 176 किलो से ज्यादा एमडी बरामद हुई है. ANTF की इस रेड के लाइव वीडियोज भी सामने आए है, जिसमें तस्करों के साथ ANTF और पुलिस टीम की मुठभेड़ चल रही है.

छापेमारी में 90 करोड़ की एमडी हुई बरामद

एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि बालेसर क्षेत्र के लूणावपुरा गांव में  देर रात पुलिस और एएनटीएफ टीम ने एक आपरेशन को अंजाम दिया. खेत के बीच बने एक मकान में अत्याधुनिक तकनीक से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी. जैसे ही टीम ने रविवार तड़के रात के करीब 3.30 बजे दबिश दी तो अंदर मौजूद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. कार्रवाई के दौरान हापूराम बाना और एक अन्य बदमाश भागने के प्रयास में घायल होकर गिर पड़ा.

टीम ने घेराबंदी कर किसी को भागने का मौका नहीं दिया. छापेमारी में करीब 176.62 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 करोड़ रुपए आंकी गई है. टीम ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए खेत तक पहुंची ताकि किसी को भनक न लगे.

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एमडी की मांग बढ़ने के चलते बड़े स्तर हुआ उत्पादन

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि एएनटीएफ की सख्ती के चलते बाजार में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कम हो गई थी, जिससे मांग बढ़ गई. इसको पूरा करने के लिए एक साथ बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा था. यह फैक्ट्री लंबे समय से गुप्त रूप से चल रही थी और इसके तार अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 29 Apr 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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