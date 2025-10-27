Video: पहले की ऐश! 10 हजार का बिल बना तो होटल से भागे, हत्थे चढ़े लड़का-लड़की, वीडियो वायरल

Abu Road News: राजस्थान के आबूरोड शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां गुजरात से आए कुछ टूरिस्ट ने एक होटल का बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश की. हालांकि, होटल के संचालक की सूझबूझ और पुलिस की तेजी के कारण उन्हें आबूरोड के अंबाजी रोड पर पकड़ लिया गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

10,900 रुपये का बिल बिना चुकाए भाग रहे थे टूरिस्ट

बता दें कि घटना आबूरोड के होटल हॉलिडे में घटी. जानकारी के मुताबिक, गुजरात से आए कुछ टूरिस्ट होटल में रुके और खाना-पीना खूब मजे से खाया, जिसका बिल 10,900 रुपये बना, लेकिन खाने के बाद वो बिना बिल चुकाए वहां से भागने की कोशिश करने लगे.

आबूरोड

होटल में खाना पीना और रेस्ट करके बिना पैसा देकर भागे,गुजरात से आइए सैलानियों ने 10900 का बिल बना कर लग्जरी गाड़ी से भागे,होटल संचालक ने पुलिस की मदद से आरोपियों को अंबाजी रोड पर पकड़ा,@SirohiPolice ने आरोपियों को पकड़ कर होटल संचालक का पेंडिंग बिल का ऑनलाइन करवाया भुगतान pic.twitter.com/mLKG7Ucdyw — Manmohan Seju (@ManmohanSeju) October 25, 2025

जब इस बात का पता होटल के संचालक को चला तो उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत पुलिस को ये सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टूरिस्ट को अंबाजी रोड पर पकड़ लिया.

पुलिस ने होटल संचालक को पैसे दिलवाए

वीडियो में देखा गया है कि एक लड़का और लड़की को पुलिस ने पकड़ा हुआ है और उनसे बिल भरने के लिए कह रहे हैं. उनके पास एक लग्जरी कार भी देखी गई है. पुलिस ने दोनों को होटल संचालक के सामने पेश किया और ऑनलाइन बिल का भुगतान भी करवाया.

वीडियो में ये भी सुना गया है कि जब पुलिस और होटल संचालक ने दोनों को पकड़ा तो वह पैसे न होने का बहाना बनाने लगे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने होटल संचालक का नुकसान होने से बचा लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने भर-भरकर कमेंट्स किए और साथ ही होटल संचालक और पुलिस की तुरंत कार्रवाई की तारीफ भी की है.