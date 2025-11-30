झुंझुनू: वर्कशॉप में खड़ी 18 कारों में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, पुरानी रंजिश का लिया बदला!

झुंझुनू शहर में बदमाशों ने फैलाया देर रात आतंक झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास इलाक़े में शनिवार देर रात बदमाशों ने एक वर्कशॉप में खड़ी 18 कारों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी अचानक हुई इस घटना से आस पास के इलाक़े में दशहत फैल गई आग लगने के बाद ज़ोरदार धमाकों के साथ धुआ उठता हुआ दिखाई दिया. शनिवार रात 10 बजे की है घटना बतायी जा रही है आग इतनी तेज भड़की की दो किलोमीटर दूर तक इसका दु वहाँ नज़र आ रहा था. वहीं वर्कशॉप में खड़ी कारें जलकर ख़ाक हो गई.

बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम रंजिश के तहत दिया गया है पांच दिन पहले इसी वर्कशॉप और पास के होटल में बदमाशों ने तोड़फोड़ की थी. संचालक ने पुलिस को CCTV फ़ुटेज सहित शिकायत दी थी लेकिन कार्रवाई. कल देर रात बदमाशों ने वारदात को बड़ा रूप देते है वो वर्कशॉप में आग लगा दी. अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

वर्कशॉप के मालिक वार्ड नंबर दो के निवासी नासिर राठौड़ ने बताया कि वे शाम को साढ़े 7 बजे वर्कशॉप बंद कर घर चले गए थे, जिसके बाद रात 10 बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि आपके वर्कशॉप में आग लगी है. उन्होंने यहां आकर देखा तो गैरेज में खड़ी गाड़ियां जल रहीं थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

जमीन विवाद की रंजिश से जुड़ा मामला

पूरे घटनाक्रम के पीछे जमीन से जुड़े विवाद की बात सामने आ रही है. नासिर और उनके कुछ साथियों की अनिल कुमावत व अन्य लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है. पिछले कुछ महीनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया. कई बार कहासुनी की घटनाएं भी हुईं. 24 नवंबर की रात की तोड़फोड़ इसी विवाद की कड़ी मानी जा रही है. अब वर्कशॉप को आग लगाना इसी विवाद को हिंसक रूप देने जैसा दिख रहा है.

वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फुटेज के आधार पर कई लोगों से पूछताछ हो रही है. परंतु पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब पांच दिन पहले ही नामजद शिकायत दर्ज थी और फुटेज भी दिया गया था, तो पांच दिन बाद आरोपी खुलेआम वर्कशॉप में आग कैसे लगा गए.