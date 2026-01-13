Rajasthan Gangrape: राजस्थान के बीकानेर में 12वीं छात्रा का किडनैप, चलती कार में किया गैंगरेप
Rajasthan News: बीकानेर के नापासार से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां 12 कक्षा की छात्रा का अपहरण किया गया. इसके बाद लड़की का चलती कार में गैंगरैप किया गया.
Rajasthan News: राजस्थान के बीकानेर जिले से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, बीकानेर जिले के नापासर इलाके में 6 जनवरी को एक 12वीं क्लास की छात्रा का कथित तौर पर अपहरण कर चलती कार के अंदर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया. हालांकि, लड़की के परिवार की शिकायत के बाद यह मामला 11 जनवरी को ही दर्ज किया गया.
स्कूल जाते समय हुआ अपहरण, ग्रामीणों ने बचाई जान
शिकायत के मुताबिक, लड़की 6 जनवरी की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में दो नौजवानों ने उसे रोककर जबरदस्ती अपनी कार में बैठ लिया और वहां से फरार हो गया.
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर कई घंटों तक कार चलाई और चलती कार के अंदर बारी-बारी से लड़की को धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया.
घटना के दौरान, जब कार पास के एक गांव में दाखिल हुई, तो स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने कार को रोक दी. लड़की को कार से बाहर निकालने मे सफल रहे. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने लड़की के परिवार को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ घर ले गए.
11 जनवरी को दर्ज हुआ मामला
गंगाशहर के सर्कल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने पीटीआई को बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत नापासर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लड़की की उम्र 18 साल से अधिक है जबकि आरोपी की उम्र स्पष्ट नहीं हो पाई है.
पुलिस ने बताया कि "अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है," और बताया कि मामले की जांच चल रही है. पुलिस और प्रशासन फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.
