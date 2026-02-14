राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं और दाखिलों में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर अब प्रदेश में 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' (STA) का गठन किया जाएगा.

11 फरवरी को विधानसभा में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इसकी औपचारिक घोषणा की थी. हालांकि, सरकार के इस फैसले पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्ष ने इसे महज 'वाहवाही लूटने वाला कदम' करार दिया है.

सीएम का दावा: पारदर्शी और तेज होगी प्रक्रिया

बजट घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. सरकार का दावा है कि राज्य स्तर पर एक समर्पित टेस्टिंग एजेंसी होने से सरकारी भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी. इससे न केवल पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और युवाओं की प्रतिभा के साथ न्याय होगा. कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि एजेंसी का प्रारूप जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा.

जब नौकरियां नहीं, तो एजेंसी क्यों- कांग्रेस

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, "प्रदेश में भर्तियां हो नहीं रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है. ऐसे में नई एजेंसी का गठन सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है." उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में पहले से ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और कर्मचारी चयन बोर्ड मौजूद हैं, तो नई एजेंसी का क्या औचित्य है? उन्होंने इसे युवाओं को थमाया गया एक 'झुनझुना' करार दिया.

कांग्रेस को बोलने का हक नहीं- BJP

विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में भर्तियों के नाम पर सिर्फ लूट-खसोट और पेपर लीक हुए. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस को अब सुधारात्मक कदमों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. बीजेपी का कहना है कि यह कदम सिस्टम को सुधारने के लिए उठाया गया है.

फिलहाल, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. अब देखना होगा कि सरकार इस एजेंसी को कब तक धरातल पर उतार पाती है.