'दिनेश बिवाल नाम का कोई पदाधिकारी BJP में नहीं', NEET पेपर लीक के बीच महामंत्री का बड़ा बयान

राजस्थान में नीट पेपर लीक मामले में दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) एकाएक विपक्ष के निशाने पर आ गई है. अब बीजेपी महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कांग्रेस पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिनेश बिवाल नाम का कोई पदाधिकारी पार्टी में है ही नहीं. उन्होंने कांग्रेस पर झूठा प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप लगाया. यही नहीं, मिथिलेश गौतम ने कांग्रेस सरकार में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा उठाया.

मिथिलेश गौतम ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. आरोपी कोई भी सरकार हर स्तर पर कार्रवाई करेगी. उन्होंने सीबीआई जांच पर भी भरोसा जताया है. यह बयान मिथिलेश गौतम ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में दिया.

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'कोई भी आरोपी बचेगा नहीं'

महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि पेपर लीक मामले में कोई भी आरोपी हो, चाहे वह किसी भी सियासी पार्टी से जुड़ा हो या रसूखदार, कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने सीबीआई की कस्टडी में खुद को निर्दोष बताने की बात कही है, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम पूरी निष्पक्षता से कर रही है.

यही नहीं, गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भर्तियों में जिस तरह की गड़बड़ियां हुईं और पेपर लीक हुए, उसे भूलकर बीजेपी पर उंगली उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कांग्रेस को आईने में देखने की सलाह देते हुए कहा कि पहले अपनी पुरानी गलतियों को याद करें.

सीबीआई जांच पर भरोसा

मिथिलेश गौतम ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच एजेंसी पर किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए. नीट पेपर लीक मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से हो रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी.

यहां बता दें कि 3 मई को नीट की परीक्षा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि पेपर लीक हुआ है. कई जांचों के बाद पेपर रद्द कर दिया गया और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

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