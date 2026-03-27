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राजस्थान में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम! पंप पर पहुंचकर परेशान हुए लोग, जनता को बड़ा झटका

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये महंगा हुआ है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही राजस्थान में भी आज से नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है.

कितना बढ़ा पेट्रोल और डीजल

नए रेट के मुताबिक, नायरा एनर्जी का पेट्रोल अब 105 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो गया है. यानी सीधे 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल की कीमत भी 90 रुपये से बढ़ाकर 93 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की वजह से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है. इसी दबाव के चलते नायरा एनर्जी ने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया. आने वाले दिनों में अगर कच्चे तेल के दाम और बढ़ते हैं, तो कीमतों में और इजाफा हो सकता है.

राजस्थान में बड़ा नेटवर्क

राजस्थान में नायरा एनर्जी के करीब 900 पेट्रोल पंप हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस कंपनी के ईंधन पर निर्भर हैं. देशभर में भी लगभग 7 फीसदी पेट्रोल पंप नायरा एनर्जी के हैं, इसलिए इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा.

कीमतें बढ़ने से आम लोगों को अब रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी. खासकर वे लोग जो रोजाना बाइक या कार से सफर करते हैं, उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा. साथ ही ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सामान की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई, तो आने वाले समय में और भी कंपनियां अपने रेट बढ़ा सकती हैं. ऐसे में आम लोगों को अभी और महंगाई झेलनी पड़ सकती है.

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Published at : 27 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Nayara Energy RAJASTHAN NEWS
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