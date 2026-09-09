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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Nikay Chunav Voting Live: राजस्थान के 39 जिलों में निकाय चुनाव की वोटिंग, जानें हर पल का अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Voting Live: राजस्थान के 39 जिलों में निकाय चुनाव की वोटिंग, जानें हर पल का अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Voting Live: राजस्थान के 39 जिलों में निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है. सुबह 7 बजे से जारी मतदान शाम 6.00 बजे तक संपन्न होगा. इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 09 Sep 2026 08:04 AM (IST)

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 लाइव अपडेट्स
Source : ANI

Background

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Live Updates:  राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का पहला चरण आज (बुधवार, 9 सितंबर) को है. चुनाव के लिए मतदान सुबह 7.00 बजे से शुरू हो गए हैं जो शाम 6.00 बजे तक संपन्न होंगे. राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पहले चरण में राजस्थान के 39 जिलों के 162 नगरीय निकाय शामिल हैं, जहां मतदान होना है. 

जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में कुल 309 में से 162 नगर निकायों में बुधवार को मतदान हो रहा है. बाकी निकायों के चुनाव के लिए दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होना है.

CM भजनलाल शर्मा ने किया था रोड शो

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले मंगलवार को मतदाताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से पहुंचाने के लिए ‘डबल इंजन’ सरकार में तीसरा इंजन जोड़ना जरूरी है. शर्मा ने आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले कोटा में ‘रोड शो’ किया और जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य में समान विचारधारा की सरकार हो तथा क्षेत्र को मजबूत नेतृत्व मिले तो विकास कार्यों को गति मिलती है.

निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में अब ‘डबल इंजन’ की सरकार के साथ निकायों और पंचायतों में भी बीजेपी का तीसरा इंजन जोड़ना जरूरी है ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से पहुंचे.’’ 

08:04 AM (IST)  •  09 Sep 2026

Tonk Nikay Chunav Live: पीपलू में 103 वर्षीय नाराणी देवी ने डाला वोट, मतदान की अपील

राजस्थान के टोंक जिले में नगर निकाय चुनाव का मतदान जारी है. यहां 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला नारायणी देवी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचीं और युवाओं से वोट करने की अपील की. पीपलू नगर पालिका में इन बुजुर्ग महिला ने एक अनोखी मिसाल पेश की.

07:40 AM (IST)  •  09 Sep 2026

Pratapgarh Nikay Chunav Live: प्रतापगढ़ और अरनोद निकाय में मतदान आज शुरू

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दो निकायों पर मतदान जारी है. प्रतापगढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 40 और अरनोद नगर पालिका वार्ड नंबर 20 में वोटिंग चल रही है, जो शाम को 6.00 बजे पूरी होगी. दोनों निकायों में कुल मतादाताओं की संख्या 41,085 मतदाता है. साथ ही यहां 172 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए मैदान में उतरे हैं. प्रतापगढ़ में 42 और अरनोद में 20 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

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