Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Live Updates: राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का पहला चरण आज (बुधवार, 9 सितंबर) को है. चुनाव के लिए मतदान सुबह 7.00 बजे से शुरू हो गए हैं जो शाम 6.00 बजे तक संपन्न होंगे. राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पहले चरण में राजस्थान के 39 जिलों के 162 नगरीय निकाय शामिल हैं, जहां मतदान होना है.

जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में कुल 309 में से 162 नगर निकायों में बुधवार को मतदान हो रहा है. बाकी निकायों के चुनाव के लिए दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होना है.

CM भजनलाल शर्मा ने किया था रोड शो

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले मंगलवार को मतदाताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से पहुंचाने के लिए ‘डबल इंजन’ सरकार में तीसरा इंजन जोड़ना जरूरी है. शर्मा ने आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले कोटा में ‘रोड शो’ किया और जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य में समान विचारधारा की सरकार हो तथा क्षेत्र को मजबूत नेतृत्व मिले तो विकास कार्यों को गति मिलती है.

निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में अब ‘डबल इंजन’ की सरकार के साथ निकायों और पंचायतों में भी बीजेपी का तीसरा इंजन जोड़ना जरूरी है ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेजी से पहुंचे.’’