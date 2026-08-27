राजस्थान निकाय चुनाव: नामांकन शुरू, 31 अगस्त लास्ट डेट

राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के करीब आधे हिस्से में नगर निकाय चुनावों के लिए गुरुवार (27 अगस्त) से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, वहां उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लेना शुरू कर दिया है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है.

नामांकन के पहले दिन ज्यादातर केंद्रों पर ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई. बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवार सिर्फ नामांकन पत्र लेने पहुंचे, जबकि इक्का-दुक्का लोगों ने ही अपना पर्चा दाखिल किया. उम्मीदवारों को नामांकन के साथ जरूरी दस्तावेज और दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ रही हैं.

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हालांकि, नामांकन के लिए उम्मीदवारों के पास ज्यादा समय नहीं है. शुक्रवार को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण आज के बाद शनिवार और सोमवार को ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. ऐसे में आखिरी दो कार्यदिवसों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल करने की संभावना है.

बीजेपी-कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले पत्ते

खास बात यह है कि राजधानी जयपुर समेत राजस्थान में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक किसी भी जगह के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं.

दोनों पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार तक जारी होने की उम्मीद है. सूची सामने आने के बाद शनिवार और सोमवार को नामांकन केंद्रों पर अचानक भीड़ बढ़ सकती है.

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम

नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, ताकि नामांकन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

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वहीं, पर्चा लेने पहुंचे संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारी को लेकर उत्साहित नजर आए. कई उम्मीदवारों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने इलाके में सक्रिय हैं और लोगों के बीच लगातार काम करते रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता उनके काम और सक्रियता को देखते हुए उन पर भरोसा जताएगी.