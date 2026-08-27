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राजस्थान निकाय चुनाव: नामांकन शुरू, 31 अगस्त लास्ट डेट

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले चरण वाले जिलों में 31 अगस्त तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 27 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के करीब आधे हिस्से में नगर निकाय चुनावों के लिए गुरुवार (27 अगस्त) से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, वहां उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लेना शुरू कर दिया है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है.

नामांकन के पहले दिन ज्यादातर केंद्रों पर ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई. बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवार सिर्फ नामांकन पत्र लेने पहुंचे, जबकि इक्का-दुक्का लोगों ने ही अपना पर्चा दाखिल किया. उम्मीदवारों को नामांकन के साथ जरूरी दस्तावेज और दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ रही हैं.

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हालांकि, नामांकन के लिए उम्मीदवारों के पास ज्यादा समय नहीं है. शुक्रवार को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण आज के बाद शनिवार और सोमवार को ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. ऐसे में आखिरी दो कार्यदिवसों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल करने की संभावना है.

बीजेपी-कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले पत्ते

खास बात यह है कि राजधानी जयपुर समेत राजस्थान में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक किसी भी जगह के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं.

दोनों पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार तक जारी होने की उम्मीद है. सूची सामने आने के बाद शनिवार और सोमवार को नामांकन केंद्रों पर अचानक भीड़ बढ़ सकती है.

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम

नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, ताकि नामांकन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

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वहीं, पर्चा लेने पहुंचे संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारी को लेकर उत्साहित नजर आए. कई उम्मीदवारों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने इलाके में सक्रिय हैं और लोगों के बीच लगातार काम करते रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता उनके काम और सक्रियता को देखते हुए उन पर भरोसा जताएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Aug 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Municipal Elections RAJASTHAN NEWS
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