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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थानः बिना बजट कैसे होगी स्कूलों में साफ-सफाई? टीचर्स के लिए मुसीबत बना फरमान

राजस्थानः बिना बजट कैसे होगी स्कूलों में साफ-सफाई? टीचर्स के लिए मुसीबत बना फरमान

राजस्थान में दीपावली पर स्कूलों में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और लाइटिंग करने का फरमान शिक्षकों के लिए मुसीबत का बन गया है. शिक्षा विभाग ने फरमान तो जारी कर दिया लेकिन बजट नहीं जारी किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Oct 2026 03:24 PM (IST)
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राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी किया गया शिक्षा विभाग का एक फरमान अब सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. इस फरमान में साफ तौर पर कहा गया है कि दीपावली से पहले सभी स्कूलों में साफ सफाई, मरम्मत और रंगाई पुताई के साथ ही दीप पर्व के मौके पर बिजली की आकर्षक लाइटिंग भी कराई जानी है.

शिक्षा विभाग ने फरमान तो जारी कर दिया है लेकिन इसके लिए स्कूलों को कोई बजट नहीं दिया है. स्कूलों से कहा गया है कि वह छात्रों व स्थानीय लोगों से श्रमदान कराकर साफ सफाई कराएं और साथ ही जन सहभागिता यानी चंदा जुटाकर रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग कराएं.

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शिक्षकों के लिए मुसीबत बना फरमान

शिक्षा मंत्री खुद तो पिछले कई महीनो से नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अपने चुनाव क्षेत्र में ही डटे हुए हैं, लेकिन उनके निर्देश पर जारी किया गया यह फरमान अब टीचर्स के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. शिक्षक संघ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि टीचर्स का काम बच्चों को पढ़ाना है ना कि चंदा जुटाना. सरकारी स्कूलों में वैसे भी टीचर्स की कमी है. तमाम टीचर्स दूसरे कामों में लगाए गए हैं. ऐसे में वह अगर चंदा मांगने के लिए जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी. 

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह फरमान राज्य के शिक्षा विभाग के निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है. राजस्थान में शिक्षा विभाग के तहत पहली से 12वीं क्लास तक के 63 हज़ार से ज्यादा स्कूल आते हैं. इन स्कूलों में तकरीबन सत्तर लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं. चार लाख के करीब टीचर्स हैं. टीचर्स के डेढ़ लाख पद पहले से ही खाली हैं. सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हैं. आए दिन हादसे होते रहते हैं. पिछले साल झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से सात बच्चों की मौत हुई थी. कई दूसरी जगहों पर भी बच्चे मौत का शिकार या घायल हुए हैं. 

सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामें में क्या कहा?

राजस्थान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि राज्य के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 20000 करोड़ रुपये की जरूरत है. हालांकि राज्य सरकार के बजट में सिर्फ 1000 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए हैं. यानी जरूरत का सिर्फ 5 फीसदी. बाकी पैसों के लिए कहा गया है कि भामाशाहों यानी उद्योगपतियों से आर्थिक मदद लेकर स्कूलों की हालत ठीक करने की कोशिश की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Oct 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
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