गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज मेयर चुनाव, किसके सिर सजेगा ताज?

राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज मेयर चुनाव, किसके सिर सजेगा ताज?

राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर में आज मेयर चुनाव के लिए मतदान होगा. जयपुर में बीजेपी-कांग्रेस के बीच मुकाबला है, जबकि जोधपुर में निर्दलीय पार्षद अहम भूमिका निभाएंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Sep 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में आज शुक्रवार (25 सितंबर) को राजधानी जयपुर समेत तीन बड़े शहरों में मेयर के चुनाव के लिए मतदान होगा. जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगमों के चुने हुए पार्षद मेयर चुनेंगे. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी. उम्मीद है कि दोपहर करीब 3 बजे तक तीनों शहरों में मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे.

इन चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. जयपुर में जहां बीजेपी के पास बहुमत से कुछ ही ज्यादा पार्षद हैं, वहीं जोधपुर में दोनों प्रमुख दल बहुमत से दूर हैं. ऐसे में जोधपुर का मुकाबला खास तौर पर दिलचस्प माना जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जयपुर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया स्वच्छता का संदेश, सफाई की दिलाई शपथ
जयपुर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया स्वच्छता का संदेश, सफाई की दिलाई शपथ
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल

सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर में बीजेपी के पास बहुमत

राजधानी जयपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व शहर अध्यक्ष और कारोबारी सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने 4 बार की पार्षद सुनीता महावर को मैदान में उतारा है. जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं और मेयर चुनने के लिए 76 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है. बीजेपी के पास अपने सिंबल पर जीते 78 पार्षद हैं. वहीं कांग्रेस के 57 पार्षद हैं. इसके अलावा 15 पार्षद निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जुड़े हुए हैं.

संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ पार्षद उम्मीदवार के चयन से खुश नहीं हैं और वे कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सकते हैं.

दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि उसे करीब 90 पार्षदों का समर्थन मिल सकता है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने सभी पार्षदों का समर्थन सुनिश्चित करे.

जयपुर का चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनके अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी जयपुर से विधायक हैं. ऐसे में जयपुर के मेयर चुनाव के नतीजे पर सभी की नजर रहेगी.

कोटा में बीजेपी मजबूत स्थिति में

कोटा में मेयर चुनाव की तस्वीर जयपुर और जोधपुर से अलग है. यहां बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है. नगर निगम में कुल 100 पार्षद हैं. इनमें बीजेपी के 57, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय पार्षद हैं. बीजेपी ने अनुभवी नेता अनुसुइया गोस्वामी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस की ओर से सुनीता कुमारी चुनाव मैदान में हैं.

आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यहां बहुमत हासिल है और इसलिए उसका पलड़ा भारी है. हालांकि अंतिम फैसला मतदान और मतगणना के बाद ही होगा. कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसद हैं. कोटा की स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है. ऐसे में मेयर चुनाव के नतीजे को उनके लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जोधपुर में 11 निर्दलीय तय कर सकते हैं बाजी

तीनों शहरों में सबसे ज्यादा सस्पेंस जोधपुर के मेयर चुनाव में दिखाई दे रहा है. यहां नगर निगम में कुल 100 पार्षद हैं. बीजेपी के पास 45 और कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं. इसके अलावा 11 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं.

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के आंकड़े से दूर हैं. दोनों पार्टियों की संख्या में भी सिर्फ एक सीट का अंतर है. ऐसे में 11 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम हो गई है.

जोधपुर में बीजेपी ने प्रसन्न चंद मेहता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है. दोनों दल निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं.

जोधपुर की राजनीति में भी इस चुनाव का महत्व काफी ज्यादा है. यहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से विधायक हैं. ऐसे में मेयर चुनाव का परिणाम दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा.

7 नगर निगमों में आ चुके हैं नतीजे

राजस्थान के कुल 10 नगर निगमों में से सात के नतीजे पहले ही सामने आ चुके हैं. इनमें बीजेपी ने छह नगर निगमों में मेयर पद पर जीत हासिल की है, जबकि एक नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर बनाने में सफल रही है.

कांग्रेस केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गढ़ बीकानेर में मेयर बनाने में सफल रही है. वहीं बीजेपी ने भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर में जीत दर्ज की है. भीलवाड़ा और भरतपुर में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. अब जयपुर, कोटा और जोधपुर के नतीजों से नगर निगमों के मेयर चुनाव की तस्वीर और साफ हो जाएगी.

जयपुर में आज रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जयपुर में रहेंगे. ऐसे में राजधानी के मेयर चुनाव पर पार्टी का विशेष फोकस नजर आ रहा है. बीजेपी के सामने तीनों बड़े शहरों में अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने की चुनौती है.

जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड

जयपुर और कोटा में बीजेपी के पास संख्या बल की स्थिति मजबूत है, जबकि जोधपुर में उसे निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी. दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जयपुर में क्रॉस वोटिंग के दावे को हकीकत में बदलना और जोधपुर में निर्दलीयों को अपने पक्ष में करना बड़ी चुनौती होगी.

अब सभी की नजरें शुक्रवार दोपहर आने वाले नतीजों पर हैं. जयपुर में क्या बीजेपी अपना बहुमत बचा पाएगी, कोटा में क्या बीजेपी आसानी से मेयर की कुर्सी हासिल करेगी और जोधपुर में 11 निर्दलीय किस तरफ जाएंगे. इन सवालों का जवाब आज वोटिंग और मतगणना के बाद मिल जाएगा.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 25 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS MAYOR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया स्वच्छता का संदेश, सफाई की दिलाई शपथ
जयपुर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया स्वच्छता का संदेश, सफाई की दिलाई शपथ
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजस्थान
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
जोधपुर: पंचों ने 2 परिवारों का हुक्का-पानी किया बंद, लगाया 21 लाख का दंड
राजस्थान
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
जोधपुर: महिला नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके ससुर, उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
UNGA में आखिर नेतन्याहू ने अपनी जेब से निकालकर क्या दिखाया? बजने लगीं तालियां
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget