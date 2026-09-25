राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज मेयर चुनाव, किसके सिर सजेगा ताज?

राजस्थान में आज शुक्रवार (25 सितंबर) को राजधानी जयपुर समेत तीन बड़े शहरों में मेयर के चुनाव के लिए मतदान होगा. जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगमों के चुने हुए पार्षद मेयर चुनेंगे. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी. उम्मीद है कि दोपहर करीब 3 बजे तक तीनों शहरों में मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे.

इन चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है. जयपुर में जहां बीजेपी के पास बहुमत से कुछ ही ज्यादा पार्षद हैं, वहीं जोधपुर में दोनों प्रमुख दल बहुमत से दूर हैं. ऐसे में जोधपुर का मुकाबला खास तौर पर दिलचस्प माना जा रहा है.

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जयपुर में बीजेपी के पास बहुमत

राजधानी जयपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व शहर अध्यक्ष और कारोबारी सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने 4 बार की पार्षद सुनीता महावर को मैदान में उतारा है. जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं और मेयर चुनने के लिए 76 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है. बीजेपी के पास अपने सिंबल पर जीते 78 पार्षद हैं. वहीं कांग्रेस के 57 पार्षद हैं. इसके अलावा 15 पार्षद निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जुड़े हुए हैं.

संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ पार्षद उम्मीदवार के चयन से खुश नहीं हैं और वे कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर सकते हैं.

दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि उसे करीब 90 पार्षदों का समर्थन मिल सकता है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपने सभी पार्षदों का समर्थन सुनिश्चित करे.

जयपुर का चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनके अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी जयपुर से विधायक हैं. ऐसे में जयपुर के मेयर चुनाव के नतीजे पर सभी की नजर रहेगी.

कोटा में बीजेपी मजबूत स्थिति में

कोटा में मेयर चुनाव की तस्वीर जयपुर और जोधपुर से अलग है. यहां बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है. नगर निगम में कुल 100 पार्षद हैं. इनमें बीजेपी के 57, कांग्रेस के 39 और चार निर्दलीय पार्षद हैं. बीजेपी ने अनुभवी नेता अनुसुइया गोस्वामी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस की ओर से सुनीता कुमारी चुनाव मैदान में हैं.

आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को यहां बहुमत हासिल है और इसलिए उसका पलड़ा भारी है. हालांकि अंतिम फैसला मतदान और मतगणना के बाद ही होगा. कोटा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसद हैं. कोटा की स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है. ऐसे में मेयर चुनाव के नतीजे को उनके लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जोधपुर में 11 निर्दलीय तय कर सकते हैं बाजी

तीनों शहरों में सबसे ज्यादा सस्पेंस जोधपुर के मेयर चुनाव में दिखाई दे रहा है. यहां नगर निगम में कुल 100 पार्षद हैं. बीजेपी के पास 45 और कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं. इसके अलावा 11 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं.

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के आंकड़े से दूर हैं. दोनों पार्टियों की संख्या में भी सिर्फ एक सीट का अंतर है. ऐसे में 11 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद अहम हो गई है.

जोधपुर में बीजेपी ने प्रसन्न चंद मेहता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है. दोनों दल निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं.

जोधपुर की राजनीति में भी इस चुनाव का महत्व काफी ज्यादा है. यहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से विधायक हैं. ऐसे में मेयर चुनाव का परिणाम दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा.

7 नगर निगमों में आ चुके हैं नतीजे

राजस्थान के कुल 10 नगर निगमों में से सात के नतीजे पहले ही सामने आ चुके हैं. इनमें बीजेपी ने छह नगर निगमों में मेयर पद पर जीत हासिल की है, जबकि एक नगर निगम में कांग्रेस अपना मेयर बनाने में सफल रही है.

कांग्रेस केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गढ़ बीकानेर में मेयर बनाने में सफल रही है. वहीं बीजेपी ने भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर में जीत दर्ज की है. भीलवाड़ा और भरतपुर में बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. अब जयपुर, कोटा और जोधपुर के नतीजों से नगर निगमों के मेयर चुनाव की तस्वीर और साफ हो जाएगी.

जयपुर में आज रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन

शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जयपुर में रहेंगे. ऐसे में राजधानी के मेयर चुनाव पर पार्टी का विशेष फोकस नजर आ रहा है. बीजेपी के सामने तीनों बड़े शहरों में अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने की चुनौती है.

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जयपुर और कोटा में बीजेपी के पास संख्या बल की स्थिति मजबूत है, जबकि जोधपुर में उसे निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी. दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जयपुर में क्रॉस वोटिंग के दावे को हकीकत में बदलना और जोधपुर में निर्दलीयों को अपने पक्ष में करना बड़ी चुनौती होगी.

अब सभी की नजरें शुक्रवार दोपहर आने वाले नतीजों पर हैं. जयपुर में क्या बीजेपी अपना बहुमत बचा पाएगी, कोटा में क्या बीजेपी आसानी से मेयर की कुर्सी हासिल करेगी और जोधपुर में 11 निर्दलीय किस तरफ जाएंगे. इन सवालों का जवाब आज वोटिंग और मतगणना के बाद मिल जाएगा.