Rajasthan Mayor Result Live: राजस्थान निकाय अध्यक्ष के नतीजों पर CJP बोली, 'जब सरकार एक की ही बननी है तो...'
Rajasthan Mayor Chairman Election Result 2026 Live: राजस्थान में 273 नगर निकायों में सभापति और अध्यक्ष पद के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. पांच निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए 25 सितंबर को चुनाव होगा.
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राजस्थान में निकाय प्रमुखों के लिए दोपहर 2:00 बजे तक वोटिंग हुई. इसके बाद नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. राजस्थान के 273 नगर निकायों में आज मतदान हुआ. गंगानगर ज़िले की श्रीविजयनगर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प की ख़बरें भी सामने आईं. पांच निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए 25 सितंबर को चुनाव होगा, वहीं 32 निकायों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है.
मतदान से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन व अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. गहलोत ने एक बयान में कहा, ‘‘बीजेपी अब लोकतंत्र की हत्या में सिर्फ राजस्थान पुलिस को ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है.' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, प्रदेशभर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस-एसीबी के नोटिस और धमकियां, यह सब कम नहीं था कि अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को हरियाणा के पंचकूला में रोक लिया गया और पूर्व विधायक संदीप यादव को गुड़गांव में बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया.’’
वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि इस जीत के साथ पिछले 32 महीनों में बीजेपी सरकार व मुख्यमंत्री के काम को स्पष्ट समर्थन मिला है. सांसद अनुराग ठाकुर ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आज जयपुर में आकर खुशी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत हासिल की है. पिछले 32 महीनों में, बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के काम को स्पष्ट समर्थन मिला है.सांसद ने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं और हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं. शायद इसीलिए, बाद में हुए चुनावों में राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों ने हमारा समर्थन किया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी विचारधारा को भारी जीत मिली. यह अपने आप में दिखाता है कि लोगों का सहयोग और समर्थन हमारी विचारधारा के साथ है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. आज, देश के युवा और लोग हमारे साथ खड़े हैं.
Rajasthan Mayor Result Live: फलौदी और बाड़मेर में ऐतिहासिक जीत- बीजेपी
बीजेपी राजस्थान ने एक्स पोस्ट में कहा कि फलौदी और बाड़मेर में ऐतिहासिक जीत हुई है. नगर निकाय चुनावों में दोनों जिलों के सभी निकायों में बीजेपी का बोर्ड बना है. पाली में भी बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि यहां की 10 में से 10 निकायों में बोर्ड बना है.
Rajasthan Mayor Result Live: देश में चुनाव अब बंद करवा देने चाहिए- आशुतोष रांका
राजस्थान के मेयर चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है. अब इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि आज राजस्थान निकाय अध्यक्ष चुनाव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि देश में चुनाव अब बंद करवा देने चाहिए. जब वोट चाहे किसी को ही मिल रहा हों, जब सरकार एक की ही बननी है तो चुनाव की क्या जरूरत?
आज राजस्थान निकाय अध्यक्ष चुनाव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि देश में चुनाव अब बंद करवा देने चाहिए।— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 21, 2026
जब वोट चाहे किसी को ही मिल रहा हों, जब सरकार एक की ही बननी है तो चुनाव की क्या ज़रूरत?