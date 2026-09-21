राजस्थान में निकाय प्रमुखों के लिए दोपहर 2:00 बजे तक वोटिंग हुई. इसके बाद नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. राजस्थान के 273 नगर निकायों में आज मतदान हुआ. गंगानगर ज़िले की श्रीविजयनगर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प की ख़बरें भी सामने आईं. पांच निकायों में अध्यक्ष पदों के लिए 25 सितंबर को चुनाव होगा, वहीं 32 निकायों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है.

मतदान से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस, प्रशासन व अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. गहलोत ने एक बयान में कहा, ‘‘बीजेपी अब लोकतंत्र की हत्या में सिर्फ राजस्थान पुलिस को ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है.' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, प्रदेशभर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस-एसीबी के नोटिस और धमकियां, यह सब कम नहीं था कि अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को हरियाणा के पंचकूला में रोक लिया गया और पूर्व विधायक संदीप यादव को गुड़गांव में बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया.’’

वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि इस जीत के साथ पिछले 32 महीनों में बीजेपी सरकार व मुख्यमंत्री के काम को स्पष्ट समर्थन मिला है. सांसद अनुराग ठाकुर ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आज जयपुर में आकर खुशी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत हासिल की है. पिछले 32 महीनों में, बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के काम को स्पष्ट समर्थन मिला है.सांसद ने कहा कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं और हम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं. शायद इसीलिए, बाद में हुए चुनावों में राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों ने हमारा समर्थन किया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी विचारधारा को भारी जीत मिली. यह अपने आप में दिखाता है कि लोगों का सहयोग और समर्थन हमारी विचारधारा के साथ है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. आज, देश के युवा और लोग हमारे साथ खड़े हैं.