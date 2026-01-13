Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले की एक पीओसीएसओ अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, इस मामले का एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है. राजगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की लड़की पांच महीने की गर्भवती हो गई.

परिवार की शिकायत और पुलिस जांच

विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता पंकज यादव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, लड़की की मां ने 9 मार्च, 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उनके गांव के दो लोगों ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ यह अपराध किया.

आरोपियों ने इस घटना के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने लड़की को ब्लैकमेल करने और बार-बार यौन उत्पीड़न करने के लिए किया.

परिवार को इस दुर्व्यवहार के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि किशोरी की गर्भावस्था काफी बढ़ नहीं गई. मां की शिकायत के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अभी भी पकड़ में नहीं आया है.

अलवर में पीओसीएसओ अदालत का फैसला

मुकदमे की सुनवाई के बाद, पीओसीएसओ अदालत ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इसके अलावा 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की सिफारिश की गई.

फरार आरोपी की तलाश जारी

प्राथमिक फैसला सुना दिया गया है, लेकिन मामला अभी भी सक्रिय है क्योंकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है. अदालत ने पुलिस को सख्त आदेश जारी कर शेष संदिग्ध की तलाश तेज करने और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.