राजस्थान: उधार दिए 7 लाख रुपये वापस लेने पहुंचा था युवक, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, दर्दनाक मौत

राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में उधार दिए गए रुपये मांगने पर युवक को कथित रूप से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मंगलवार, 24 मार्च को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया. उसने बताया कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार, 23 मार्च की शाम को जिले के सूरवाल क्षेत्र के धनौली गांव में घटी. उसने बताया कि मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के टेक की झोंपड़ी निवासी युवक लोकेश मीणा (28) की झुलसने से मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि युवक ने मृत्यु से पहले दर्ज कराए गए बयान में आरोप लगाया कि दो महिला सहित चार लोगों ने उसे जिंदा जलाया है.

सात लाख वापस लेने लड़की के घर गया था लोकेश मीणा

पुलिस के मुताबिक, लोकेश ने बताया कि धनौली गांव में उसने एक युवती के पिता को सात लाख रुपये उधार दिए थे और वही रुपये मांगने वह सोमवार शाम उनके घर गया था. पुलिस ने बयान के हवाले से बताया कि पीड़ित को लड़की के भाई और माता-पिता ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सवाईमाधोपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया. वहां पर उपचार के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.