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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननिकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी; गहलोत, शेखावत और बिरला ने डाला वोट

निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी; गहलोत, शेखावत और बिरला ने डाला वोट

राजस्थान निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है. अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला ने भी अपने-अपने इलाकों के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान का दौर जारी है. आज प्रदेश में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. इसमें लोकसभा स्पीकर, ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत  और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आये. इन नेताओँ ने अपने अपने क्षेत्र की जनता से मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लेने का अनुरो ध भी किया. 

निकाय चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को संपन्न हो चुका है. पहले चरण में 162 नगर निकायों के 5393 वार्डों के लिए वोटिंग हुई थी. आज 147 निकायों के 4,774 वार्डों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. 14 सितंबर को मतगणना होगी. 

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अशोक गहलोत ने परिवार संग किया मतदान

सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के वरीष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलेत की, जिन्होंने जोधपुर के महामंदिर स्थित जैन स्कूल मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ मतदान किया. इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत और पुत्रवधू हिमांशी गहलोत भी उनके साथ मतदान करने पहुंचीं.

मतदान के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व लगातार मजबूत होता रहे, यही उनकी प्रार्थना है. उन्होंने कहा कि नगर निकायों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का माध्यम हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की अपील की है और प्रदेश में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को एकतरफा और भारी बहुमत से जीत मिलेगी.

उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में सरकार ने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया, जिसके चलते जनता में गुस्सा और आक्रोश है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया मतदान

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज जोधपुर पुलिस लाइन स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. 

शेखावत ने कहा कि मतदान जितना बड़ा अधिकार है, उतना ही बड़ा कर्तव्य भी है. स्वस्थ, सजग और सक्षम लोकतंत्र के लिए मतदान करना प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान करते समय राजनीतिक दल की विचारधारा, उसके अंतिम लक्ष्य और वर्तमान समय की प्रासंगिकता को समझना चाहिए.

इसके साथ ही जिस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया जा रहा है, उसकी योग्यता को भी परखना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी.

ओम बिरला ने सादगी से निभाया लोकतंत्र का फर्ज

इसके अलावा कोटा में लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा सांसद ओम बिरला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. बिरला शुक्रवार (11 सितंबर) को संसदीय क्षेत्र कोटा के वार्ड 83 स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे और आम मतदाताओं के साथ कतार में लगकर मतदान किया. लोकसभा अध्यक्ष का मतदान केंद्र पर पहुंचने का अंदाज पूरी तरह सादगी भरा रहा.

उन्होंने किसी विशेष व्यवस्था के बजाय आम मतदाताओं के बीच कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और इसके बाद मतदान केंद्र में जाकर अपने मत का प्रयोग किया. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी उत्साह नजर आया.

मतदान के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है. अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 11 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS
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