राजस्थान: अपने-अपने हाईकमान को खुश करने में जुटी कांग्रेस-BJP! कर रहे चौंकाने वाले दावे

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव परिणाम को कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे भाजपा की ऐतिहासिक जीत करार दिया. दोनों नेताओं ने अपने-अपने दावों के साथ एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव नतीजों से पूरी तरह खुश और संतुष्ट है. उनके मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ करीब आधा फीसदी रहा है. उन्होंने कहा कि जयपुर नगर निगम में बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं.

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बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

डोटासरा ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग, गड़बड़ी और मनमाने परिसीमन के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बीजेपी को ज्यादातर जगहों पर हार का सामना करना पड़ा और कई दिग्गज नेताओं के गढ़ में भी भाजपा हार गई.

उन्होंने दावा किया कि अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाती. डोटासरा ने निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए कहा कि बीजेपी ने यह चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर लड़ा था और उन्हें सेमीफाइनल में ही हार का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें नैतिकता के आधार पर विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ना चाहिए.

मदन राठौड़ बोले- जनता ने कांग्रेस की नीति को नकारा

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत का आशीर्वाद दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ने कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति को पूरी तरह नकार दिया है.

राठौड़ के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने इस बार करीब ढाई से तीन गुना बेहतर प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि जयपुर और कोटा में बीजेपी को बहुमत मिलना जनता के भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और नेतृत्व पर भरोसे का साफ संकेत है. राठौड़ ने कहा कि जो लोग भाजपा की आलोचना करते थे, वे अब उससे दो-तिहाई पीछे हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी जनता बीजेपी को इसी तरह आशीर्वाद देगी.

इस तरह निकाय चुनाव के नतीजों के बाद दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी जीत और प्रदर्शन को लेकर दावे कर रहे हैं और अब यह चुनाव राजस्थान की आगे की सियासत के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है.

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