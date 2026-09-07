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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर-सागवाड़ा निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 100 EVM की कमिश्निंग पूरी

डूंगरपुर-सागवाड़ा निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 100 EVM की कमिश्निंग पूरी

डूंगरपुर और सागवाड़ा में नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. दोनों निकायों के लिए प्रशासन ने रिजर्व के साथ ही 100 ईवीएम की कमिश्निंग पूरी करके स्ट्रांग रूम में रखवा दी हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 07 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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राजस्थान में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर डूंगरपुर जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. नगर परिषद डूंगरपुर और नगरपालिका सागवाड़ा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसी क्रम में रविवार को डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में ईवीएम कमिश्निंग का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया गया.

ईवीएम कमिश्निंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देशलदान मौजूद रहे. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी सावधानी और निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ काम करने के निर्देश दिए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईवीएम की हैंडलिंग से लेकर कमिश्निंग, सीलिंग और सुरक्षित संधारण तक प्रत्येक चरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए.

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डूंगरपुर में 54 और सागवाड़ा में 46 EVM तैयार

नगर परिषद डूंगरपुर के लिए कुल 41 मतदान केंद्र निर्धारित हैं. इन मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व मशीनों सहित कुल 54 ईवीएम की कमिश्निंग प्रक्रिया पूरी की गई. इसी तरह नगरपालिका सागवाड़ा के 35 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व सहित कुल 46 ईवीएम मशीनों का कमिश्निंग कार्य संपन्न हुआ.

इस तरह डूंगरपुर और सागवाड़ा निकाय चुनाव के लिए रिजर्व सहित कुल 100 ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग पूरी कर ली गई है. कमिश्निंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों निकाय क्षेत्रों की ईवीएम को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवाया गया.

स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर विशेष फोकस

जिला निर्वाचन अधिकारी देशलदान ने चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए ईवीएम के सुरक्षित संधारण और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य निर्धारित मानकों और प्रोटोकॉल के अनुरूप किए जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर पारदर्शिता और सुरक्षा से समझौता न हो.

उन्होंने ईवीएम के सुरक्षित संचालन के साथ-साथ मशीनों की सीलिंग, रख-रखाव और स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए.

मतदान दलों की रवानगी व्यवस्था की भी समीक्षा

ईवीएम कमिश्निंग कार्य का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी मतदान प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की. उन्होंने मतदान दलों की रवानगी के दौरान प्रशिक्षण स्थल, वाहनों की पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली.

जिला प्रशासन की ओर से मतदान दलों की रवानगी और मतदान केंद्रों तक मशीनों एवं निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान से जुड़े प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी सामने न आए.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर प्रशासन का जोर

नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का मुख्य फोकस स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराने पर है. प्रशासनिक स्तर पर ईवीएम की कमिश्निंग से लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतदान दलों की रवानगी तक की व्यवस्थाओं को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है. सभी कार्मिक निर्धारित नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें.

ये अधिकारी रहे मौजूद

ईवीएम कमिश्निंग के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर, रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका सागवाड़ा सुबोध सिंह चारण, तहसीलदार निर्वाचन अनिल पंड्या सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम कमिश्निंग का कार्य पूरा होना प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है. अब प्रशासन की निगाहें मतदान दलों के प्रशिक्षण, रवानगी, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं को अंतिम रूप देने पर हैं.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 07 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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