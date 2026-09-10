राजस्थान निकाय चुनाव: सागवाड़ा के 35 बूथों पर वोटिंग कल, टीम रवाना

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. नगर पालिका सागवाड़ा में दूसरे चरण के मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है. सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कुल 35 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा.

मतदान दलों की रवानगी से पहले भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का अंतिम प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण में मतदान प्रक्रिया से जुड़े नियमों, जिम्मेदारियों और आवश्यक सावधानियों के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई.

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35 बूथों पर 4 रिजर्व दल तैनात

सागवाड़ा नगर पालिका के द्वितीय चरण के मतदान के लिए 35 मतदान केंद्रों पर 35 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 4 रिजर्व मतदान दल भी तैयार रखे गए हैं. मतदान केंद्रों की निगरानी और व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए 4 सेक्टर ऑफिसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अंतिम प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मतदान दलों को चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई और उन्हें निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई है.

सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान

नगर पालिका सागवाड़ा में द्वितीय चरण के तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. मतदान दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय से पहले अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो सके. जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

अंतिम प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मतदान से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का गंभीरता से अध्ययन करें. मतदान प्रक्रिया की बेहतर जानकारी और पूरी तैयारी से ही मतदान को सुचारू एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सकता है.

उन्होंने अधिकारियों से पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने को कहा. साथ ही निर्देश दिए कि मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए और किसी भी परिस्थिति में मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो.

मतदाताओं की पहचान जांच पर विशेष जोर

प्रशिक्षण के दौरान मतदाताओं की पहचान को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता की पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों की जांच पूरी सावधानी के साथ की जाए.

इसके अलावा मतदान केंद्र पर मतदाताओं के प्रवेश, कतार व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं को किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो और मतदान की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाए.

मतदान से पहले प्रशासन की तैयारी पूरी

सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मतदान दलों की रवानगी से पहले अंतिम प्रशिक्षण इसी तैयारी का अहम हिस्सा रहा. रिजर्व मतदान दलों और सेक्टर अधिकारियों की तैनाती से प्रशासन ने आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल व्यवस्था संभालने की भी तैयारी की है.

मतदान दलों के मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने के साथ ही सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. अब निर्धारित मतदान दिवस पर 35 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

ये अधिकारी रहे मौजूद

अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक अशोक कुमार द्वितीय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रेगर, नगर पालिका सागवाड़ा के रिटर्निंग अधिकारी सुबोध सिंह चारण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

इसके अलावा सभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे. प्रशासन ने मतदान दलों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएं.

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