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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसागवाड़ा निकाय चुनाव में 65 परसेंट वोटिंग, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे

सागवाड़ा निकाय चुनाव में 65 परसेंट वोटिंग, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे

राजस्थान के सागवाड़ा निकाय चुनाव में 65% वोटिंग हुई है. जिले के 35 वार्डों में 99 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो गई है. प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 14 सितंबर को खुलेगा.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 11 Sep 2026 09:54 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका के लिए शुक्रवार (11 सितंबर) को हुए मतदान के साथ ही चुनावी मुकाबला अब नतीजे के दौर में पहुंच गया है. शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने तक करीब 65 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

मतदान के दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग मतदाता भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे. मतदान खत्म होते ही सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में मैदान में उतरे 99 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य EVM में बंद हो गया. अब प्रत्याशी और राजनीतिक दल मतगणना का इंतजार कर रहे हैं.

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सुबह से मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह

शुक्रवार सुबह मतदान शुरू होते ही सागवाड़ा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई. कई केंद्रों पर शुरुआती घंटों में ही कतारें लग गई थीं. जैसे-जैसे मतदान का समय आगे बढ़ा, केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई.

युवाओं में पहली बार या शुरुआती दौर के मतदान को लेकर उत्साह नजर आया, तो बुजुर्ग मतदाता भी लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेने मतदान केंद्रों तक पहुंचे. महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान में भागीदारी निभाई. प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं और सुरक्षा इंतजाम किए गए थे.

शाम 6 बजे तक 65 प्रतिशत मतदान

सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में मतदान सुबह शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला. मतदान समाप्त होने तक करीब 65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान प्रतिशत सामने आने के बाद अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने-अपने बूथों और वार्डों के आधार पर चुनावी समीकरणों का आकलन कर रहे हैं. हालांकि, मतदान प्रतिशत से किसी पार्टी या उम्मीदवार की जीत का अनुमान सीधे तौर पर नहीं लगाया जा सकता. अंतिम तस्वीर मतगणना के बाद ही सामने आएगी.

इन वार्डों में आई EVM से जुड़ी तकनीकी परेशानी

मतदान के दौरान वार्ड नंबर 15 में EVM से संबंधित तकनीकी समस्या सामने आने की जानकारी मिली. इसके चलते कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ. इसी तरह वार्ड नंबर 9 में भी EVM से जुड़ी तकनीकी दिक्कत की सूचना सामने आई.

जानकारी मिलने के बाद मतदान दल और प्रशासनिक अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी की. तकनीकी समस्या का समाधान होने के बाद संबंधित केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया दोबारा सुचारु रूप से जारी रही.

एक वोट को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्ति

चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 33 में एक मत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने आपत्ति दर्ज कराई. प्रत्याशी का कहना था कि संबंधित मतदाता परीक्षा के सिलसिले में सागवाड़ा से बाहर गया हुआ था. इसी आधार पर प्रत्याशी ने संबंधित वोट को लेकर सवाल उठाते हुए अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति रखी.

हालांकि, इस मामले में फर्जी मतदान या किसी अन्य अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में मामले को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित चुनावी रिकॉर्ड और सक्षम अधिकारी की जांच या पुष्टि जरूरी होगी.

भूमिका पंचाल ने परिवार के साथ डाला वोट

कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष पद की घोषित उम्मीदवार और वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी भूमिका पंचाल ने वार्ड नंबर 4 स्थित मतदान केंद्र पर परिवार के साथ मतदान किया. मतदान के बाद भूमिका पंचाल ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने का दावा किया और सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने की उम्मीद जताई.

नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पंचाल ने भी पार्टी की संभावित जीत को लेकर विश्वास व्यक्त किया. हालांकि, कांग्रेस नेताओं की ओर से किए गए इन दावों का अंतिम आकलन 14 सितंबर की मतगणना के बाद ही हो सकेगा.

आमने-सामने आए दिनेश खोडनिया-शंकरलाल डेचा

मतदान के दौरान वार्ड नंबर 7 में राजनीतिक सौहार्द की तस्वीर भी सामने आई. AICC सदस्य दिनेश खोडनिया और सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा संयोग से एक ही मतदान केंद्र पर पहुंचे. दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और उन्होंने एक-दूसरे का हाथ मिलाकर अभिवादन किया. चुनावी प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों नेताओं की यह सहज मुलाकात स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी रही.

कलेक्टर और एसपी ने लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

मतदान के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे. जिला कलेक्टर देशलदान और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सागवाड़ा पहुंचकर विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया.

अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली. मतदान दलों से भी व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया गया. प्रशासन का फोकस मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने पर रहा.

99 उम्मीदवारों का भविष्य अब EVM में कैद

सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में कुल 99 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. मतदान पूरा होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य EVM में दर्ज हो गया है. मतदान के बाद प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच अपने-अपने वार्ड के समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. राजनीतिक दल भी मतदान के आंकड़ों और बूथवार रुझानों के आधार पर अपनी संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं.

14 सितंबर को होगी मतगणना

अब सभी की नजर 14 सितंबर पर है. इसी दिन मतगणना के बाद सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में जीत और हार की तस्वीर साफ होगी. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि नगर पालिका में बोर्ड बनाने के लिए किस राजनीतिक दल या समूह को बहुमत के करीब पहुंचने में सफलता मिलती है.

फिलहाल 65 प्रतिशत मतदान के साथ सागवाड़ा निकाय चुनाव का मतदान चरण पूरा हो चुका है. मतदाताओं का फैसला EVM में सुरक्षित है और अब प्रत्याशियों से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को 14 सितंबर को आने वाले परिणाम का इंतजार है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 11 Sep 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
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