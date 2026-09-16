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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: डंपर-कार की भिड़ंत में एक परिवार के 3 समेत 4 की मौत

राजस्थान: डंपर-कार की भिड़ंत में एक परिवार के 3 समेत 4 की मौत

कुचामनसिटी में डंपर और कार में आमने-सामने भिडंत में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी. तीन एक ही परिवार के थे. डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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राजस्थान के कुचामनसिटी के नावां क्षेत्र के मिठड़ी बायपास पर आज सुबह डंपर और स्विफ्ट कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो महिलाओं और दो पुरुषों समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मौत का शिकार हुए लोगों में एक ही परिवार के तीन लोग और उनका ड्राइवर शामिल है. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और काफी दूर तक आवाज सुनाई दी.

सूचना पर पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर नावां उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.  ग्रामीणों की मदद से फंसे शव निकाले गए. लेकिन उधर डंपर का ड्राईवर मौका देखकर भाग गया था. पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है.

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जयपुर की ओर से आ रहा था परिवार 

जानकारी के अनुसार मृतकों में लक्ष्मण सिंह, उनकी पत्नी तुलसी, बेटी शीतल और कार चालक रामाकिशन शामिल हैं। परिवार जयपुर की ओर से आ रहा था और मिठड़ी की तरफ जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे मुरड़ से भरे डंपर ने कार को टक्कर मार दी. तुलसी स्वास्थ्य विभाग में कासेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम के पद पर कार्यरत बताई जा रही हैं. परिवार पालड़ी गांव में किराए के मकान में रह रहा था.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया गया है, पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है. थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही आरोपी ड्राईवर को गिरफ्तार किया जाएगा. इधर घटना के बाद परिजनों और पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पूरे परिवार के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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