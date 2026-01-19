राजस्थान में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल-2 की परीक्षा दो पारियों में कराई गई. ज्यादातर केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन कोटा के एक परीक्षा केंद्र पर हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मुस्लिम छात्रा खुद के साथ हुए व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाती दिख रही है.

बूंदी जिले की रहने वाली छात्रा अलीशा शिक्षक भर्ती परीक्षा देने कोटा पहुंची थी. उसका परीक्षा केंद्र महावीर नगर विस्तार योजना स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था. छात्रा और उसके परिवार का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से उसे परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया.

ड्रेस कोड का हवाला देकर एग्जाम से रोका

छात्रा के पिता बरकतुल्ला ने बताया कि वे तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे. सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच भी हो गई थी. जब अलीशा अंदर जाने लगी तो केंद्र प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला देकर उसे रोक दिया.

परिवार का कहना है कि अलीशा सलवार-कमीज में थी और सिर दुपट्टे से ढका हुआ था. उसने न तो बुर्का पहना था और न ही कोई नियम तोड़ा था. एडमिट कार्ड पर भी उसकी फोटो दुपट्टा ओढ़े हुए है. काफी अनुरोध करने के बावजूद उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जबकि वह एक साल से इसकी तैयारी कर रही थी.

प्रशासन ने आरोपों को किया खारिज

वहीं प्रशासन ने छात्रा के आरोपों को खारिज किया है. एडीएम प्रशासन वीरेंद्र सिंह यादव के मुताबिक छात्रा चेहरे को ढककर परीक्षा देना चाहती थी. केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने उसे ड्रेस कोड के अनुसार चेहरा ढकने वाला दुपट्टा हटाने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

इसी दौरान कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया. नियमों के अनुसार परीक्षा हॉल में चेहरे को ढकने वाली स्कार्फ या कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, इसलिए छात्रा को प्रवेश नहीं दिया गया.

इस घटना के बाद छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कई लोग इसे भेदभाव का मामला बता रहे हैं, तो कुछ नियमों के पालन की बात कह रहे हैं. फिलहाल मामला चर्चा में बना हुआ है और छात्रा न्याय की मांग कर रही है.